BANDE DESSINEE - "Crénom Baudelaire" d'après Jean Teulé, Dominique Gelli se met en 4

Il explique ici l'histoire de son livre, comment il s'y est pris pour croquer Baudelaire, il dessine également le héros de son enfance, et nous livre les quatre références qui l'on construit.

Une vision punk de Baudelaire

Après son renvoi du lycée Louis Le Grand, le beau-père du poète l’envoie sur un navire partant vers les Indes pour une année qui doit en faire un homme. À bord, il évite les autres passagers pour se consacrer à la poésie dont il est persuadé qu’elle fera sa gloire. C’est à bord qu’il écrit les vers de L’Albatros …

Publicité

À réécouter : BD : "Mademoiselle Baudelaire" par Yslaire Bulles de BD Écouter plus tard écouter 4 min

En 2020, Jean Teulé publiait Crénom Baudelaire, la biographie irrévérencieuse de l’auteur des Fleurs du mal. L’écrivain en faisait un dandy certes génial, mais accro à l’absinthe, drogué à l’opium qui soudoie sa mère, insulte à peu près tout le monde, et entretien des relations houleuses avec les femmes (Jeanne Duval, Marie Daubrun, Apollonie Sabatier). Son personnage pas très sympathique, rongé par la syphilis et haut en couleurs se teignait les cheveux en vert et promenait en laisse un mouton à la laine rose…

Dominique Gelli en fait avec Tino Gelli un vrai punk évoluant dans un Paris assez sombre du XIXe siècle.

Crénom, Baudelaire ! Tome 1 - Jeanne par Dominique et Tino Gelli est paru chez Futuropolis

Plus de vidéos de bandes dessinées

Plus de BD sur France Inter