Avant d’être un peintre à la renommée internationale, Salvador Dali a grandi à Figueras, petite ville du Nord-Est de l’Espagne. Ses parents, pas loin de le classer comme idiot tellement l’olibrius détonnait, n’aurait pas parié sur sa carrière à venir.

Dans ce premier opus consacré à l'artiste, les deux auteurs s’intéressent au Dali d’avant la rencontre avec Gala qui le transformera en profondeur. Il est alors un jeune homme qui se cherche. Il intègre les Beaux-arts de Madrid. Là, il rencontre le poète Federico Garcia Lorca, le futur cinéaste Luis Buñuel… Les auteurs Julie Birmant et Clément Oubrerie excellent à rendre compte d’un personnage et d’une époque grâce à un scénario toujours bien ficelé et à un dessin évocateur et poétique. Ce Dali ne fait pas exception. D’autant que le personnage se prête aux bonnes histoires tant il est excentrique.

Dali, Clément Oubrerie et Julie Birmant se mettent en 4

Dans cette vidéo, les auteurs expliquent l’histoire de leur bande dessinée, dessine Dali, donne leurs quatre références, et dessine le héros de leur enfance.

Dali – Tome 1 : Avant Gala par Julie Birmant et Clément Oubrerie est paru chez Dargaud