Bande dessinée - "Dissident club" sur Taha Siddiqui, Hubert Maury se met en 4

Taha Tiqqiri qui a dû quitter son pays après une tentative d’assassinat… Dans cette BD, il raconte grâce au dessin d'Hubert Maury son parcours qui l’a mené du Pakistan, et à l’Arabie Saoudite, à la France.

Enfant, en Arabie Saoudite, le petit Taha, aimait faire des coloriages de super-héros américains, et regarder des dessins animés de Walt Disney. Jusqu’au jour où son père le lui interdit : ces représentations ne sont pas très compatibles avec la religion. Plus tard, jugeant l’école pas assez respectueuse du Coran, son père le change pour une école plus religieuse. Les week-ends sont dorénavant passés à la Mecque toute proche… Quand le jeune garçon téléphone avec une fille, c’est le drame. Le père de Taha est en train de se radicaliser sous l’effet de l’imam voisin… Pour devenir journaliste, Taha va devoir s’émanciper de sa famille.

À force d’être interrogé sur les raisons de son arrivée en France, Taha Siddiqui a compris ce que son parcours avait d’exceptionnel et d’emblématique. Il a confié à Hubert Maury (ex-diplomate, diplômé de Saint-Cyr devenu dessinateur) le soin de mettre en dessin ce récit de deux trajectoires opposées, celle du père vers plus de rigorisme et celle de Taha, vers plus d’ouverture et d’esprit critique. Le découpage donne toute sa place à cette histoire dense d’un héros d’aujourd’hui. Le dessin restitue autant la grande histoire avec les années de guerre en Irak et d’attentats du 11 septembre, en même temps que le destin d’un homme qui veut faire éclater la vérité…

Regarder la vidéo où Hubert Maury dessine Taha, explique l’histoire de la BD, donne les quatre références qui l’ont construit, et croque le personnage de son enfance.