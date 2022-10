Bande dessinée - Jacques Tardi : "Adèle Blanc-Sec, c'est fini, elle a fait son temps"

Cet album sera bien le dernier, et gare à qui serait tenté de poursuivre l'aventure !

Jacques Tardi : "J'ai toujours dit que je ferai 10 albums d'Adèle Blanc-sec et pas un de plus. Je conclus l'album avec "Gare aux faussaires qui seraient tentés d'y donner suite ", car c'est un peu à la mode en ce moment. On reprend le travail des anciens, et on le replâtre dans tous les sens, pour faire croire qu'il s'agit d'une œuvre originale. Je trouve cela scandaleux. Et cela n'a rien à voir avec le talent des dessinateurs ! Je trouve d'ailleurs dommage qu'ils copient l'original. Certains des dessinateurs qui font des reprises, développent à côté des œuvres personnelles. Pourquoi n'ont-ils pas continué ? Quand Luc Besson s'approprie Adèle Blanc-Sec pour un film en 2010, c'est autre chose, on est dans l'adaptation, on change de genre… Le réalisateur met l'œuvre, met à sa sauce, mais avec un autre moyen d'expression. Ça n'a plus rien à voir avec le dessin, le graphisme, etc. Et moi, je le regarde faire. Je n'interviens pas."

Adèle Blanc-Sec, héroïne féministe

Adèle Blanc-Sec débute en 1976. En pleine période féministe, les héroïnes sont pourtant rares. Pour Jacques Tardi : "1975 avait été l'Année de la femme. Cela m'a influencé. Dans la bande dessinée, à l'époque, il y avait beaucoup d'héroïnes qui évoluaient dans un domaine plutôt érotique, comme Barbarella. Mais pour moi, il était hors de question de faire ça. Je voulais une femme indépendante qui gagne sa vie. Et elle fait d'ailleurs le même métier que moi : elle écrit des romans-feuilletons. J'espère que cette BD avec cette héroïne anarchiste reste subversive."

Une BD prémonitoire ?

Dans cette BD, les personnages sont victimes d'une épidémie. Les citoyens ont été transformés en vaches suite au virus inoculé par un certain Docteur Chou, un homme qui voulait devenir prix Nobel de la boucherie ! Pour ces tripatouillages sur les bovins, il fait chou blanc. Alors il s'est vengé. Et il y a un antidote avec de l'argent à se faire… Pour l'auteur d'Adèle Blanc-sec, cette épidémie n'a aucun rapport avec le Covid-19 : "J'ai commencé d'écrire le 10e album des aventures d'Adèle Blanc-Sec, il y a exactement quatorze ans. J'en ai dessiné une dizaine de planches et puis je me suis arrêté. J'ai laissé mes personnages avec cette épidémie et des clones, sortes de bombes humaines qui se faisaient exploser dans des lieux ciblés. J'ai oublié les planches dans un tiroir et je m'y suis remis il y a un an et demi. J'ai alors eu à résoudre deux problèmes que j'avais moi-même mis sur place. Il a fallu que j'essaye de raccorder ce que j'avais laissé en plan pour essayer de le rendre crédible."

Un Paris sale

Dans cet album, le lecteur se promène place de la République, on voit les ponts de Paris qu'affectionne Adèle. Les personnages répètent plusieurs fois : "Qu'est-ce que cette ville est sale"… Jacques Tardi interpelle : "Mais descendez dans la rue ! Paris est devenu une ville extrêmement sale et enlaidie par madame Hidalgo. Et puis on ne reconnaît plus rien. J'avais envisagé d'adapter un roman qui se passait dans le 15ᵉ arrondissement de la capitale dans les années 1960. Mais ce n'est pas possible, il ne reste plus rien ! Ces tours, c'est immonde. Il est hors de question de dessiner ça. Ce n'est pas possible ! À une époque, les repérages dans les rues de Paris étaient un véritable plaisir, ça ne l'est plus "

L'Académie française : un repère de momie

Un passage du Bébé des Buttes-Chaumont met en scène un congrès de momies à l'Académie française. Elles décrivent le lieu en disant : "C'est ici que d'illustres écrivains ont travaillé à la rédaction du Dictionnaire de la langue française. Avec eux, ce n'est pas demain la veille que la langue française rayonnera dans le monde". Pour Jacques Tardi : "C'est tellement vrai. Et en même temps, ce n'est pas possible qu'une telle langue puisse triompher comme on l'envisageait à une certaine époque."

Le blues de la fin de série ?

Le Stalag II et Adèle Blanc-sec sont terminés, et Jacques Tardi a dit qu'il ne dessinerait plus la Première Guerre mondiale… Que va-t-il faire à présent ? "Je n'ai pas de projet. Il y a quelques jours, j'ai eu Daniel Pennac au téléphone. Lui aussi vient d'arrêter sa série des Malaussène. Il est un peu triste. Je ne ressens pas encore ça. Et il est hors de question de reprendre Adèle. Elle a fait son temps, elle écrit ses bouquins. J'écrirai peut-être un polar politique, peut-être."

Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec Tome 10 - Le Bébé des Buttes-Chaumont de Jacques Tardi est publié chez Casterman.

Grâce à Honoré Fia, son illustrateur de beau-frère, Adèle échappe au poison du Docteur Chou, qui transforme son prochain en bovin écervelé. Mais elle n’est pas tirée d’affaire pour autant, puisqu’un autre danger la guette, des clones explosifs, qui lui ressemblant comme deux gouttes d’eau et se font sauter aux côtés de pontes du gouvernement pour lui faire porter le chapeau !