Bande dessinée : "L'année fantôme" Didier Tronchet se met en 4

Bonjour,

Je suis Didier Tronchet, et je suis sur France Inter, quelle joie.

Le personnage s’appelle Gilles Collot-Sopiedard. C’est un nom un petit peu compliqué et on se demande au début pourquoi il a un nom aussi compliqué et bizarrrement, c’est un jeu de mots quand on met le nom Collot-Sopiedard Gilles « Colosse au pied d’argile ». Voilà, vous avez la blague. Le personnage est un humoriste. Il faut qu’il ait l’air d’un type un peu rigolo, mais un peu méchant aussi. Pourquoi je lui ai donné cette allure un peu défaite avec le nœud de cravate qui est relâché. J’ai bien aimé aussi lui mettre un costume comme ça. Je ne sais pas. J’aimais bien l’idée d’une certaine élégance malgré tout dans la blague. Et j’aime bien ces costumes trois-pièces qui sont un peu désuets aussi. Donc à l’arrivée ça fait un personnage qu’on ne saurait pas dater. D’où vient-il ? Quelle époque ? Evidemment, mes pantalons sont toujours un peu les mêmes, ces espèces de pantalons en accordéon. Et puis j’aime bien les pieds un peu fins comme ça. Pour un personnage qui s’appelle Collot-Sopiedard Gilles, j’aime bien que sa stabilité ne soit pas très garantie par ses pieds. C’est mon personnage qui s’appelle Gilles et qui est le héros de mon Année fantôme.

L’année fantôme est l’histoire d’un humoriste un peu méchant. On se demande au début si on va être attiré par ce personnage pas sympathique du tout. Quelque chose va le rendre sympathique. Simplement son arrogance vis-à-vis des autres et son humour un peu dévastateur va trouver une limite. Tout va s’effondrer. Il va falloir qu’il voit un peu clairement la raison pour laquelle il est devenu un humoriste, et d’où vient l’humour. Et cette raison, elle est enfouie quelque part dans l’année 1986, une année mystérieuse qui ne figure pas dans la collection d’albums de sa mère. Pourquoi d’ailleurs ? C’est l’objet de sa recherche. Une année à disparu et en plus c’est une année dont il n’a aucun souvenir et qui contient le germe de ce qu’il deviendra plus tard.

Mon héros, et ce ne va pas être original, est un type avec une houpette et un chien. Très tôt, j’ai été frappé par ce personnage parce qu’il était capable de tout. Et il ne changeait jamais de pull. Ca j’aimais bien l’idée. Parce que moi, avec ma mère, il fallait toujours changer d’habits. Alors je lui disais : « Non, regarde Tintin, il a toujours les mêmes vêtements. » Il ne changeait même pas de sous-vêtements. Mais ça, je le suppose. J’aimais bien l’idée que c’était un journaliste, mais il n’a jamais écrit un article. Moi qui suis devenu journaliste plus tard, je me disais : « Wouha la planque ! ». Ma mère me disait : « Mais qu’est-ce qu’il a ton tintin a toujours vouloir aller au bout du monde ? Il n’est pas bien chez lui ». Parce que dans sa psychologie, ma mère aimait bien qu’on reste à la maison, qu’on ne bouge pas, qu’on ne voyage pas. Et un jour, il m’a donné ce virus du voyage. J’ai fait plusieurs séjours à l’étranger, notamment un à Quito en Equateur. Et oh surprise formidable, dans le lycée où mon fils a été inscrit, il y avait des lamas. Extraordinaire, les lamas. Et pour moi, Lama égale Tintin. Et « quand Lama pas content, lui toujours faire ainsi ».

Ma première référence, ce n’est pas original non plus. C’est quand même encore ce brave Tintin et ce brave Milou, qui m’ont permis d’échapper au piège dans lequel j’étais. J’habitais dans le Pas-de-Calais, où il ne se passe rien, il faut que je vous le dise, d’exaltant. Pardon pour les habitants du Pas-de-Calais. Mais tout à coup, grâce à Tintin, j’avais l’occasion d’aller au bout du monde dans tous les sens. Et puis, il était proche de moi, il n’avait aucun rapport avec les filles… Je me disais « Wah, ça va, je ne suis pas tout seul. » Voilà, beaucoup de raisons pour moi d’aimer ce personnage.

La deuxième référence que j’ai, c’est beaucoup plus tard à l’adolescence, où j’ai compris qu’on pouvait rigoler de choses absolument nouvelles qui était plutôt de l’ordre de la dérision : se moquer des gens, se moquer de tout, des grands thèmes, c’est Gotlib qui m’a sorti de ma seule référence d’humour qui était Astérix, et ces choses-là qui étaient très bien par ailleurs, mais Gotlib, m’a appris qu’on pouvait aller encore plus loin encore et se moquer des gens qui se moquaient, par exemple.

La troisième, ce serait une référence graphique, ce serait Tardi qui m’a appris la rigueur du dessin et l’extrême lisibilité nécessaire et la simplicité des gueules. C’est ça qui est formidable. Les gueules de Tardi sont incroyables, parce qu’il y a très peu de traits, un peu comme ce que modestement je fais moi-même : trouver une expression avec le minimum d’effets.

Et la dernière serait plus tard, Vuillemin, parce que j’adore sa liberté, son absence de limite et de filtre. Ce type n’a pas de filtre. Il n’a aucune conscience de ce qu’il fait et j’adore ça. Ça a un côté sale gamin. Vuillemin est vraiment un sale gamin et j’aimerais bien le rester moi aussi, et le plus longtemps possible.