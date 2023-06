Publicité

Bande dessinée : 'La fabrique des Français', Sébastien Vassant se met en 4 Par Anne Douhaire-Kerdoncuff

Le dessinateur publie chez Futuropolis "La fabrique des Français », histoire d'un peuple et d'une nation de 1870 à nos jours" avec Françoise Davisse et Carl Aderhold. Il explique ici ce que raconte la BD, dessine les personnages, croque les héros de son enfance et donne ses quatre références.

Ce livre pourrait s'appeler "Une histoire du racisme en France" tant l'intolérance envers l'étranger traverse notre histoire. Des Bretons aux Magrébins, le rejet est une constante depuis 1870. La BD explique que, malgré tout, la République, n'en déplaise aux grincheux, intègre… Les exemples sont nombreux de Dolto, à Uderzo, ou Ramzy, et une foule d'inconnus. Grâce à des témoignages et des allers-et-retours historiques, ce récit de notre relation à l'Autre se fait vivant et incarné. À lire aussi : Quelles bandes dessinées lire cet été ? ITW : Anne Douhaire

