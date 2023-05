Bande dessinée : "La lutte pas très classe", Snug se met en 4

Il explique ici comment il s'y est pris pour dessiner son personnage récurrent, ce que son livre raconte, croque son héros d'enfance, et nous donne les quatre références qui l'ont construit.

Le dessinateur Snug à l’instar d’Elisée Reclus, géographe et militant anarchiste français, qu’il admire, marche beaucoup. Dans les rues de la capitale qu’il arpente, il tombe un jour sur un slogan : « L’écologie sans lutte des classes, c’est du jardinage »… Cette idée fait son chemin, et il se met à décliner cette idée d'absence de lutte des classes. Son dessin très simple à base d’image déjà vue décalquée va à l’essentiel. Ça tire dans tous les sens, c’est drôle, de mauvaise foi, mais ce poil à gratter un peu grinçant fait rire, jaune, et réfléchir.