Bande dessinée : "La petite lumière", Grégory Panaccione se met en 4

Un vieil homme dans une montagne reculée. Il voit apparaitre tous les soirs une lumière. Curieux, il cherche son origine et tombe sur un petit garçon qui vit et se débrouille tout seul… Cette BD très peu bavarde, au dessin qui suggère plus qu’il ne dit, embarque le lecteur sur un chemin intriguant et émouvant… Très fort.

