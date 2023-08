Des spectateurs masculins entrent nus dans le plus grand musée de France… tandis que les visiteuses sont habillées. Comment en est-on arrivé là ? Flash-back. Le directeur du Louvre avait dû fermer l’établissement : les statues ne supportaient plus les réflexions, les regards déplacés, les photos idiotes sur leur nudité… et s’étaient rebellées en disparaissant ou devenant transparentes. Teresa, une femme de ménage, avait tout fait pour qu’elles soient entendues… Avant d’être virée !

Une fable féministe

Cette histoire de féminisme sur une problématique très contemporaine est très drôle. Le dessin vif, pas si éloigné de la caricature, de Zelba rend hommage au Louvre, à ses collections (statues classiques, peintures) comme à son bâtiment. Surtout, on en apprend beaucoup sur un aspect sombre de l’histoire de l’art. Non seulement, les artistes féminines étaient rares, mais les postures des personnages féminins sont souvent dans la soumission alors que celle des personnages masculins montre la force physique, le pouvoir…

Pire, certains commanditaires demandaient expressément la représentation de femmes nues ou violentées pour s’émoustiller… Mais loin de plomber son lecteur, Le grand incident est truculent, joyeux, et enlevé, très efficace dans la dénonciation de comportements inadaptés et aujourd’hui inacceptables. D’autant que cette interrogation sur la place du corps des femmes dans l’art se double d’un propos tout aussi pertinent sur la confiance (ou, plutôt, la non-confiance) en soi des femmes dirigeantes.

Zelba se met en 4

Le Grand Incident par Zelba est paru chez Futuropolis/Le Louvre éditions