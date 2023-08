Bande dessinée - "Le grand incident", fable féministe au Louvre, Zelba se met en 4

La dessinatrice publie chez Futuropolis, une farce féministe située au Musée du Louvre. Elle explique ici comment elle a dessiné son personnage principal. Elle raconte l'histoire du 'Grand incident', donne les quatre références qui l'ont construite, et dessine son héroïne d'enfance.

Le grand incident relate la fermeture du musée, puis sa réouverture, mais à la condition que les visiteurs masculins entrent nus, pour rééquilibrer avec la nudité des statues surtout féminines. Auparavant, le directeur du Louvre avait dû fermer l’établissement : les statues ne supportaient plus les réflexions, les regards déplacés, les photos idiotes sur leur nudité… et s’étaient rebellées en disparaissant ou devenant transparentes...