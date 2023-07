Bande dessinée - "Le Juif arabe", Asaf Hanuka se met en 4

Après quelques années en France à étudier le dessin, Asaf Hanuka est de retour à Tel-Aviv. L'éloignement lui fait porter un regard neuf sur sa famille et il s'intéresse à une histoire de famille, le meurtre de son arrière-grand-père, Abraham, dans les années 1930, par un jeune Arabe proche de la famille. Le dessinateur mène l'enquête, démèle le vrai du faux dans cette histoire et en profite pour nous rappeler l'histoire de son pays. C'est habile, et passionnant.

ITW : Anne Douhaire

Son et images : Noémie Sudre, et Vincent Godard

Montage : Vincent Godard

Plus de vidéos : Comment j'ai dessiné