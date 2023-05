Bande dessinée, "Le passager du Polarlys" d'après Simenon : Christian Cailleaux se met en 4

Le dessinateur Christian Cailleaux (Prévert, inventeur, Piscine Molitor, Cahiers de la mer de Chine, À bord de la goélette scientifique Tara… ) et le scénariste Jean-Louis Bocquet (Olympes de Gouges, Kiki de Montparnasse avec Catel) publient une jolie adaptation du roman de l’écrivain, auteur des Maigret.

1930, dans une fête à Montparnasse, la jeune Marie Baron meurt d’une surdose de morphine… On se retrouve ensuite embarqués à bord d’un navire où il sera question de drogue, de morts, de fratrie, de faux semblants. Le périple nous entraîne dans les fjords norvégiens. On ne peut en révéler plus sans trahir l’intrigue. Mais ce récit policier, très bien ficelé, se lit d’une seule traite. Dans les teintes grises et bleues, le dessinateur, qui a beaucoup dessiné les bateaux depuis leur intérieur et l’extérieur, rend avec justesse et en finesse l’univers du navire.