Bande dessinée : « Le prof qui a sauvé sa vie », Albert Algoud : « Enseigner est vraiment usant »

L’ancien chroniqueur Albert Algoud publie une bande dessinée avec Florence Cestac où il revient sur son expérience de dix années comme enseignant. Confronté à des élèves difficiles, insolents, peu volontaires, et à une hiérarchie pas vraiment ouverte, il tient grâce à la solidarité avec les collègues et à ce qui le passionne en dehors de son travail : la radio. Mais petit à petit, il perd la foi.

À l'heure des difficultés à recruter des enseignants, de la crise des vocations dans l'Éducation Nationale, et de la difficulté des profs à exercer leur métier, ce livre situé dans les années 1970 et 1980 résonne particulièrement. Le dessin taquin et joyeux de Florence Cestac fait revivre cette époque et apporte ce qu’il faut de fantaisie pour nous attacher aux souvenirs souvent drôles d'Albert Algoud. Rencontre.

Albert Algoud : « Je suis devenu prof un peu par hasard. Mais je me suis pris au jeu assez vite. Et j’ai exercé avec beaucoup d’enthousiasme et de passion. Surtout les premières années dans ce collège en Haute-Savoie. J’avoue que j’étais surpris de me retrouver aussi vite face à des jeunes, alors que peu de temps auparavant, j’étais à leur place. Et j’avais été un élève très agité ! »

Un combat : faire lire ses élèves

« Lors de ma prise de poste, je me suis rendu compte que mes élèves ne lisaient rien du tout. Je me suis demandé à quoi bon être prof à enseigner la grammaire, l’orthographe, si au sortir du collège les élèves ne lisent rien ? Je me suis alors efforcé de leur faire aimer la lecture. Plus tard, quand j’ai lu Comme un roman, j’ai découvert que j’avais fait du Daniel Pennac sans le savoir. Dans ses commandements, l’écrivain explique que la liberté du lecteur permet de ne pas terminer un livre, de ne pas tout lire de la première à la dernière page… »

Influencé par des pédagogues innovants

« Pour enseigner, j’étais surtout marqué par des expériences pédagogiques libertaires. Celle de Sébastien Faure, pédagogue anarchiste d’avant la Guerre de 1914, qui appliquait avec ses collègues des principes d’éducation coopérative avec les plus faibles qui aident les plus forts, les plus âgés qui aident les plus jeunes… Des pédagogues admirables comme Elise et Célestin Freinet, ou Jean Piaget avaient des pratiques incroyables. Pour la dictée, les Freinet proposaient de donner des points aux élèves en cas de bonne orthographe plutôt que d’enlever des points en cas de faute… Moi-même, comme élève, je n’étais pas très bon à cet exercice. Devenu prof’, j’insistais sur les terminaisons pour que les enfants ne tombent pas dans le piège. Je mimais beaucoup. Ce côté ludique faisait qu’ils s’en souvenaient.»

Albert Algoud s’aidait de la BD pour enseigner

Détail d'une planche de "Le prof qui a sauvé sa vie" par Florence Cestac et Albert Algoud - Dargaud

« Je n’étais pas du tout tintinophile. Je le suis devenu grâce à mes élèves. J’en ai surpris certains avec la BD au fond de la classe. Je leur ai dit que je leur rendrais l’album s’ils répondaient à mes questions. Et les garçons comme les filles répondaient tout juste ! Donc je me suis dit que cet auteur de BD ne pouvait pas être tout à fait mauvais ! Et que la BD pouvait faire partie de la pédagogie. Or, quand j’avais passé le CAPES, il n’était pas question de mettre de la BD, ou d’approche ludique des choses en classe ! C’est dommage ! On reçoit une formation comme si on devait d’emblée enseigner à des élèves de classe de terminale ou de prépa. Alors que l’immense majorité des élèves que l’on a ensuite en face de soi sont des gamins. Au début, je me suis d’ailleurs planté, je leur donnais des choses trop compliquées. Ils se sont rebiffés. J’ai changé mon fusil d’épaule en arrivant dans ce collège de Haute-Savoie. »

Un prof ambitieux pour ses élèves

« Quand je suis allé présenter Les cœurs simples, une anthologie de textes sur les handicapés mentaux, j’ai revu certains anciens élèves... Ils se souvenaient d’une ouverture d’esprit. Au risque de les bousculer comme cette fois où nous avons commencé par l’art abstrait pour terminer par l’art des cavernes ! Ou lorsque je leur projetais des films en noir et blanc en VO sous-titrée. Au début, ils râlaient. Ensuite, ils étaient contents… Pour la lecture : ils ont mordu à l’hameçon. Mais je me donnais du mal. Et si c’était à refaire, je le referai. »

L’ennui et la violence lui font quitter l’enseignement

« Ce qui m’écœurait le plus était l’ennui. Et puis cela devenait violent entre les élèves. Il y avait déjà du harcèlement… J’avais mis fin à des pratiques et j’étais menacé. J’étais alors en région parisienne et ça tournait un peu au vinaigre. Et puis je n'avais plus mes collègues de Haute-Savoie, des personnes extraordinaires, pittoresques, très originales qui avaient la passion. Il régnait désormais une certaine tristesse. Et puis cela a coïncidé avec mon évolution personnelle. Comme je mettais beaucoup d'enthousiasme et de fantaisie dans mes cours, à un moment, j'ai senti le besoin de passer d'une estrade à une autre un peu plus grande.»

Des souvenirs précieux

« Cette expérience m'a apporté un intérêt pour l’enfant et ce qu’il va devenir émotionnellement. En dehors de ma vie privée, avoir été professeur reste certainement l’une des expériences les plus intenses que j’ai vécues. Avec le recul, je me rends compte que c'était des moments très précieux. Le milieu de mes élèves, l’enseignement, constituaient un monde assez difficile, mais plus attachant que celui que j'ai connu ensuite à la télé ou à la radio. Je n'ai pas de nostalgie, mais je me souviens avec émotions de grandes rigolades. »

Conseil à un jeune prof

Détail d'une planche de "Le prof qui a sauvé sa vie" par Florence Cestac et Albert Algoud - Dargaud

« S’il se trouve dans un collège calme en région, qu’il prenne le meilleur ! S'il enseigne dans une banlieue populaire, avec des élèves difficiles, je lui souhaite du courage et de la ténacité, et de ne pas s'énerver autant que je me suis énervé ! Les risques sont plus grands aujourd’hui. Je lui suggère de ne pas transiger sur la laïcité. Elle est le garant de la liberté pour les enseignants et pour les élèves. Mais surtout, je lui souhaite de s’armer de courage. Les profs sont aujourd’hui en première ligne. Ils sont le rempart de la République. J’ai une amie qui a fait le trajet inverse. Elle travaillait à la télévision avant de devenir prof. Elle se retrouve complètement dans la BD. Elle dit : « Enseigner, c'est difficile, et c'est usant. Garder l'enthousiasme est vraiment dur. » La crise actuelle des vocations provient aussi de l’argent. Le salaire n'est pas à la hauteur des études suivies et les enseignants sont victimes de tout un tas de préjugés autour des vacances. Or, s’ils ne les avaient pas, ils se tireraient une balle dans le genou parce qu’ils ont besoin de souffler. Corriger les copies était terrible, c'était pour moi une telle souffrance… »

Le prof qui a sauvé sa vie par Albert Algoud et Florence Cestac est paru chez Dargaud