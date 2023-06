Bande dessinée - "Mes 14 ans" Lisa Chetteau se met en 4

Ici, Lisa Chetteau raconte la BD, explique comment elle s'y est pris pour la dessiner, elle croque son héroïne d'enfance, et donne les quatre références qui l'ont construites.

‘Mes 14 ans’ : la sexualité dans le rétro

Et si la première expérience sexuelle conditionnait toutes les suivantes ? Lucie Mikaélian a retrouvé ses journaux intimes de jeunesse. Elle en a fait un podcast, expliquant par le menu comment elle a découvert la sexualité avec Camille, son amoureux de l’époque. Comme elle consignait tout, on a un véritable aperçu des angoisses, désirs, connaissances des adolescentes… Décliné en BD dans un dessin débridé avec une explosion de couleurs et d’onomatopées, son récit explore la révolution hormonale, mais pas seulement. Passionnant.

Mes 14 ans par Lucie Mikaélian, Lisa Chetteau, Jeanne Boëzec est paru chez Gallimard BD

ITW : Anne Douhaire

Son et images : Maxime Soulard et Hélène Béraud

Montage : Didier Mariani

