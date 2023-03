Bande dessinée, musique, littérature : le Pop women festival, la pop culture au féminin

L’autrice américaine Alison Bechdel interviewée par Pénélope Bagieu, un spectacle de Nora Hamzawi, une rencontre entre la dessinatrice Florence Dupré la Tour et Chloé Thibault, une exposition autour de la BD féministe Mythes et meufs de Blanche Sabbah, une autre sur les héroïnes de jeux vidéo, des tables rondes sur la contraception masculine avec fabrication de slip chauffant…

La programmation alléchante de Pop Women Festival prend le contrepied des salons du 9e art qui tournent à la foire à la dédicace. L’occasion d’une rencontre avec sa fondatrice.

Céline Bagot : « C'est toujours plus compliqué d'obtenir des financements pour les femmes"

Un projet en germe depuis 2019

Céline Bagot : « Après avoir travaillé pour les autres, j’avais envie de créer mon propre événement. Arrivée au Festival d’Angoulême en 2016, l’année après la polémique sur l’absence des femmes dans la liste des finalistes pour le Grand Prix, j’étais sensibilisée au sujet de la présence des femmes dans la BD. J’avais œuvré à l’usage du mot autrice, une mesure pas seulement symbolique.

En tant que femme, j'ai été confrontée au sexisme ordinaire. Et à des choses que les hommes n’ont jamais à supporter… Toutes ces injustices ont jalonné ma vie de femme et m’ont toujours révoltée. Ces questions d’égalité hommes-femmes devraient déjà être réglées, et ne plus être un sujet. J’ai voulu créer un lieu d’échanges sur des thèmes féministes. »

80% d’invitées

Parmi les invités : Stéphane Jourdain (Rédacteur en chef délégué à l’info numérique à France Inter), Guillaume Daudin, et Caroline Lee, pour la BD Les contraceptés, Obika, pour le livre Le cœur des zob… Céline Bagot : « Dans cette seconde édition, qui est la première effective (celle de l’an passé, post-Covid, n’était qu’une présentation du projet), il y aura une cinquantaine d’invités dont 20% d’hommes.

Ce chiffre est une moyenne du pourcentage de femmes présentes dans les festivals de diverses disciplines artistiques. Et encore ! Les pourcentages sont en baisse depuis le Covid-19. La présence des femmes dans les événements culturels de l’été, comme ceux dédiés aux musiques actuelles, tourne autour de 14% !

Je continue d'inviter des hommes parce que je suis persuadée qu'on ne pourra jamais avancer tant que les hommes ne se saisissent pas eux-mêmes de ces sujets. Mais je ne prends pas 80 % de femmes parce que ce sont des femmes : je les programme parce que ce sont des artistes qui ont du talent et qui méritent d'être aussi visibles que les hommes. »

Des femmes avec des contraintes

Céline Bagot : « De la première édition, je retiens qu’il faut faire avec les contraintes d'artistes féminines. Elles doivent pour la plupart faire l'aller-retour dans la journée pour s'occuper des enfants. Chose que je n'ai jamais entendue de la part de mes invités dans des festivals plus masculins. Et comme mes festivaliers sont des festivalières, je vais peut-être devoir prévoir des ateliers pour les petits, pour qu'elles puissent pleinement profiter des animations.

Les retours sur l'édition virtuelle de l'an dernier sont très bienveillants. Comme s'il y avait une attente. Ma démarche touche aussi des femmes pas forcément féministes, mais qui aspirent à faire les choses différemment. »

Des financements plus compliqués à obtenir pour les femmes

Céline Bagot : « Sur le papier, tout le monde est convaincu de la nécessité d'un tel festival. Personne n'ose ouvertement se déclarer aujourd'hui non féministe. Mais dans les faits, c'est toujours compliqué d'obtenir des financements pour la cause des femmes. Il y a toujours des réticences, et certains imaginent que l'égalité existe déjà. J'ai entendu des choses comme : "Les problèmes de gonzesses n'intéressent que ma femme".

Mais je suis soutenue par la ville de Reims, l'association Reims 2028, le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et d’autres… Pour le mécénat privé, c'est normal que ce soit plus long, car mon installation est récente. Et par ailleurs, une certaine radicalité féministe peut parfois effrayer. »

