Bande dessinée : "Perpendiculaire au soleil" de Valentine Cuny Le-Callet, coup de cœur de Rebecca Manzoni

Au micro d'Ali Rebeihi, Rebecca Manzoni a défendu "Perpendiculaire au soleil" :

"Ce livre a fait l’unanimité au moment des délibérations du Prix BD Fnac France Inter 2023.

C’est l’histoire d’une amitié entre cette jeune femme qui, à l’époque de l’écriture de ce livre avait 19 ans et un Afro-Américain qui s’appelle Renaldo McGirth, avec qui elle a établi une correspondance. Cet homme est dans le couloir de la mort. Condamné à mort, il attend la sentence dans une prison en Floride, et surtout, que son cas soit à nouveau jugé.

Une correspondance graphique

Dans cette histoire, se retrouvent réunies deux personnes qu’a priori tout séparait - pas seulement un océan Atlantique. Et c'est magnifique ! Va se nouer entre eux une correspondance graphique qui utilise plein de techniques différentes : le bic, le crayon, la gravure sur bois…

Le livre questionne l’univers carcéral et le monde d’aujourd’hui. Mais cela raconte que tout est possible avec le pire des empêchements. Dans le cas de Renaldo McGirth, c’est l’enfermement, mais c'est aussi la censure de la prison. Et c’est là que toutes les images racontent leur puissance, car elles sont censurées.

Interroger la peine de mort

Lorsque vous écrivez à un condamné à mort aux États-Unis, vous pouvez faire passer des textes, mais la plupart des images sont interdites. Ils vont l’un et l’autre contourner cette restriction et inventer des images. Ils vont faire des trous dans des images. Et à la lecture, on ne voit plus que ça. Nous, lecteurs, remplissons les blancs.

Une histoire magnifique qui questionne les États-Unis. L'autrice va voir le condamné sur place, et ça lui permet de raconter l’histoire de la ville où Renaldo McGirth est détenu…

Artistiquement, graphiquement, et dans son propos, je trouve que c’est un grand livre et son autrice, Valentine Cuny Le-callet a 25 ans !"

