Bande dessinée - Quelle BD jeunesse pour l’été ?

"Swamp" : au pays de Tom Sawyer et Huckleberry Finn

En Louisiane dans les années 1930, Richard, dit Red, a pour copain Otis, un jeune noir. Leur vie est faite de pêche, de jeux et de promenades dans le bayou. Jusqu’au jour où arrivent, une femme et sa fille Shelley… Dans un dessin incroyable au stylo et à l'aquarelle, Johann G. Louis nous emmène dans le Sud des Etats-Unis rongé par la pauvreté et le racisme, où la nature inquiétante engloutit les personnes disparues. Swamp mêle joliment aventure, amitié à hauteur d’enfants, et problèmes de société.

Swamp, un été dans le bayou de Johann G Louis est paru chez Dargaud. A partir de 10 ans

Publicité

"Amelle et Mirko" : plus fortes à deux

Armelle, magnifique tortue à lunettes a peur du noir. Sa vie est compliquée, elle ne peut même pas se réfugier au fond de sa carapace : il y fait trop sombre. Un jour, elle fait la connaissance d'Armelle la luciole… Le dessin superbe de Julien rend accessible la douceur et la bienveillance de l’histoire. Un récit très sympathique qui rassure et fait grandir.

Amelle et Mirko, L’étincelle d’Anne Montel, Loic Clément et Julien Amal, paru chez Delcourt pour les petits (à partir de 6 ans) et les grands !

"Gibus" : des enfants plein de ressource

Parue en épisodes dans J’aime lire max, la BD met en scène Gibus et sa sœur Giboulette. Les rejetons de la famille de Puygras coulent des jours heureux dans leurs châteaux. Futés, ils sont rarement à court d’idée pour résoudre les problèmes qui se présentent à eux : la chasse qui n’est plus d’actualité, les parents d’un copain trop pauvres pour envoyer leur enfant à l’école, un vol de goûter, la venue d’un fantôme… Mais les choses ne tournent pas toujours comme ils aimeraient… Leurs aventures dans un Moyen-âge décalé, drôle, et sympathique sont truffées de clin d’œil à aujourd’hui qui assurent de chouettes moments de lecture.

Les folles aventures de Gibus, Tome 1, Mouton et dragon, par Olivier Lhote et Sylvain Frecon, collection BD kids chez Bayard, à partir de 9 ans. Dans la même collection, on se rue sur Simone se bastonne de Anne Schmauch et Guillaume Long (A boire à à manger…) : les aventures d’une crevette dynamique. À partir de 6 ans.

"Qui est ce Schtroumpf ?" Hommage décalé et réussi aux personnages de Peyo

Le dessinateur Tebo reprend à son compte les personnages de Peyo, pour en faire des petits êtres bleus au goût du jour, drôles et très sympathiques. La nature est omniprésente, les clins d’œil aux lecteurs, pertinents, le dessin et le découpage, vifs… On s’amuse avec cet hommage décalé.

ECOUTER | Qui est ce Schtroumpf dans Bulles de BD

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Qui est ce Schtroumpf ? par Tebo paru au Lombard

"Béa Wolf" : L’enfance rêvée, mais pas mièvre du tout

Racontée à la façon d’une chanson de geste ancienne, une histoire qui se déroule au pays de Cœur d’arbre est jubilatoire pour qui a gardé un lien avec son enfance : les enfants sont roi, le soda et les cadeaux coulent à flots, les fêtes d’anniversaire sont permanentes, et tout est permis ou presque. Mais pas loin, Grindle, le rabat joie, qui détient le graal de la grinchitudeveille. Et un jour passe à l’action en «adultisant» les enfants. La cousine de Carl l’amasseur de trésor, Béa Wolf, mène une coalition contre lui… Avec un dessin qui va à l'essentiel, ce livre sur le passage à l’adolescence met en scène une chouette héroïne dans une aventure trépidante non dénuée d’humour.

Béa Wolf de Zach Weinersmith et Boulet d’après une traduction d’Aude Pasquier, est paru chez Albin Michel. À partir de 8 ans.

"Chihuahua" : drôle de BD à huit mains

Cette année, comme tous les 150 ans, une grande fête est organisée à l’école de Chihuahua : la métamorfête ! Une célébration où les guirlandes sont à base d’os de squelettes, et où il est précisé qu’on pourra manger un humain… Si cela enchante certains, d’autres commencent à paniquer… Ici, les dessinateurs se succèdent pour croquer une aventure dans un décor de faux Poudlard. Et ça fonctionne très bien !

Chihuahua, Tome 3, Une fête vraiment parfaite par Pascal Jousselin, Nob, Obion et Lewis Trondheim. Collection BD kids, chez Bayard.

"Magda" : Entre SF et écologie

Dans un futur pas si lointain, des enfants de planètes différentes s'affrontent dans un tournoi culinaire pour gagner le nectar. Dans un dessin inventif et pétillant, Magda donne en plus à penser aux enjeux liés aux changement climatique. On aime beaucoup

Magda, cuisinière intergalactique, Tome 2, le combat des cheffes par Nicolas Wouters, et Mathilde Van Gheluwe chez Sarbacane. À partir de 10/12 ans.

"Issunboshi" : Ode au courage

Entre Tom Pouce et animation. Issunboshi, la réincarnation d’une lance ancienne affronte l’oni, un démon surpuissant et d’autres monstres…

ECOUTER | Issunbohi dans La bibliothèque des ados

Issunboshi par Ryan Lang paru au Lombard à partir de 11 ans

"Il est où Diouke ?" Quand le chat s’en va

Diouke, le chat de la famille, est mort. La mère explique à son petit garçon qu'il est parti au ciel. Mais son fils a une meilleure idée d’où se trouve le félin disparu. Le deuil faisant partie de la vie, tout parent devra un jour répondre à la question de la disparition, et expliquer la mort. Cette BD émouvante prend son lecteur par la main pour l’emmener avec délicatesse et bienveillance vers la question de la perte. Le dessin dynamique, qui rappelle celui de Blain, va à l’essentiel et met à la bonne distance. C’est très fort !

Il est où Diouke ? par Emilie Boré et Vincent chez La joie de lire à partir de 5 ans

"Les vieux skis de mamie" : L’aventure autour du monde

A peine l’école finie, les deux mamans de deux sœurs les envoient faire un tour du monde et connaissance avec la famille… Les deux filles délaissent Starsky, leur putois, pour partir en voyage. Le Papy vit en Ecosse et est un peu porté sur le whisky. Mais c’est pratique pour voir Le Loch Ness ! Le second mari de Mamie, Shani, d’origine indienne est, lui, très émotif. Il leur parle d’une chasse au trésor. Mamie, elle, prend ses skis pour aller à la rencontre des extraterrestres. On aime ce périple qui présente un arbre généalogique ouvert et ne prend pas les enfants pour des idiots.

Les vieux skis de mamie et autres histoires de famille de Léo Louis-Honoré est paru chez Biscoto. À partir de 8 ans.

Et aussi

Une neige qui fond la nuit, pour réapparaître toute fraîche le lendemain… Miss chat mène l’enquête… Des dialogues truffés de clin d’œil et un dessin sympathique… Les ingrédients d’une suite trépidante sont au rendez-vous. Miss chat, Tome 3 : le mystère de la neige fondue par Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet est paru chez Hélium. A partir de 7 ans

Le quotidien d’une pré-ado danoise… Mira, ma vie sur une péniche par Sabine Lemire et Rasmus Bregnhoi chez Casterman. Au menu de ce volume, la rencontre avec son père, le déménagement sur une péniche, les relations avec maman, le tout partagé sur les réseaux sociaux bien sûr ! À partir de 9 ans

Le cercle s’élargit. Le club des amis Tome 3 par Sophie Guerrive collection 4048 chez 2024 : on retrouve nos trois amis, l’ours Tulipe, le serpent vert, Crocus, et l’oiseau bleu, Violette pour découvrir que Tulipe a une famille ! À partir de 5 ans. Chez le même éditeur : Guide de survie dans la mer de Hao Suo, une BD muette au dessin magnifique sur les fonds marins.

Une variation autour de la chance et de la magie doublée d’un beau message dans un dessin magnifique et doux… Monsieur Blaireau et Madame Renard tome 7 Le porte-bonheur par Brigitte Luciani et Eve Tharlet chez Dargaud. À partir de 5 ans

Invasion de peluches… vivantes. Ana Ana, Tome 21, Comment bien dormir avec six doudous ? Chez Dargaud. On aime le dessin d’Alexis Dormal et les histoires de Dominique Roques. Ici, il est question de place dans le lit. Quiconque a des enfants fans de doudou appréciera. À partir de 5 ans

L’adaptation en BD du podcast Bestioles de France Inter par Marie Desplechin et Julie Colombet. L'album consacré au merle est publié chez Hélium. A partir de 8 ans

Ce n’est pas de la BD, mais un coup de cœur pour un album jeunesse : Trois grands copains (sur le tout petit chemin)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise