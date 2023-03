Bande dessinée : quelle(s) BD (s) choisir pour accueillir le printemps ?

Après le festival d'Angoulême, les 12 albums inratables du moment.

Astra nova par Lisa Blumen : à deux doigts d’embarquer

A quelques heures de son embarquement pour une destination spatiale très lointaine, Nova doit organiser une soirée d’adieu. La longue mission pour laquelle elle se prépare depuis longtemps comporte un risque de non-retour. C’est donc dans une sublime villa que sont conviés une poignée d’amis sans qu’ils ne sachent les raisons de leur réunion… Après les joies des retrouvailles avec Iseult, devenue mère de famille, Ulysse, l’ex-amant, et Alan, venu en drag queen, vient le moment de la révélation… Dans cette BD SF, Lisa Blumen aborde des thèmes très humains. Les références multiples aux grands mythes, la beauté et la simplicité des dessins, la grande fluidité de lecture font de cette histoire simple, un très bon moment.

Astra nova par Lisa Blumen est paru à l’employé du moi

Le prof qui a sauvé sa vie par Albert Algoud et Florence Cestac : crise de la vocation

Avant de faire le trublion sur Canal +, d'être chroniqueur sur France Inter, et l'auteur de plusieurs livres, Albert Algoud a été prof. Enseignant en Haute-Savoie, il s'est démené pour faire aimer la culture, et la littérature à ses élèves. Confronté à des cas difficiles, insolents, peu volontaires, et à une hiérarchie pas très ouverte, il tient grâce à la solidarité avec les collègues et à ce qu'il fait à côté : la radio. Mais petit à petit, Albert Algoud perd la foi. A l'heure des difficultés à recruter des enseignants, de la crise des vocations dans l'Éducation Nationale, et de la difficulté d'exercer des profs, ce livre situé dans les années 1970 résonne particulièrement. Le dessin taquin et joyeux de Florence Cestac fait revivre cette époque et apporte ce qu’il faut de fantaisie pour nous attacher aux souvenirs d'Albert Algoud.

Le prof qui a sauvé sa vie par Albert Algoud et Florence Cestac est paru chez Dargaud

Environnement toxique par Kate Beaton : embarqué dans le milieu de l’extraction de pétrole bitumineux

Pour rembourser un prêt étudiant, Katie n’a pas le choix : elle doit travailler. La jeune Canadienne se retrouve alors dans le grand Ouest à travailler dans une entreprise qui pratique l’extraction de pétrole bitumineux… Elle opère alors une plongée douloureuse dans un monde de pollution. Un univers fait de drague lourde, de machisme, de sexisme ordinaire… Katie fait alors le parallèle entre sa condition et celle du monde dans lequel elle travaille. Ce reportage autobiographique nous prend par la main, et nous emmène vers une réflexion pertinente sur cette époque tournée vers l'exploitation.

Environnement toxique par Kate Beaton est paru chez Casterman

Légendes d’Emmanuel Guibert : la mort tout en finesse

Ce n’est pas une BD, mais elle est signée d’un grand auteur de BD, récemment reçu à l’Académie des Beaux-Arts et Grand Prix d’Angoulême 2020. Dans ce splendide recueil de dessins et de textes, Emmanuel Guibert s’est attaché à croquer des inconnus. Ces personnes ont été prises dormant dans des bus ou des métros, dans des trains ou dans des avions. La première chose qui frappe, et autour de laquelle l’auteur tourne, est la ressemblance entre cet abandon et la mort… Emmanuel Guibert en profite pour nous raconter en délicatesse son rapport à la mort découverte très tôt. Son récit émouvant nous emmène de l’enfance, au deuil récent de sa mère. Émaillé de références subtiles, le dessinateur rend palpable l’expérience universelle de la perte, et donne des pistes pour la surmonter. C’est très fort.

Légendes d’Emmanuel Guibert est paru chez Dupuis

No sleep til Shengal par Zerocalcare : reportage embedded du plus punk des auteurs italiens

Le dessinateur de Kobane Calling (reportage en 2014 chez les kurdes de Syrie) se l’était juré : plus jamais, il ne partirait sur un coup de tête en zone dangereuse… Jusqu’à ce qu’en 2021 on lui propose l’Irak ! C’est accompagné d’un groupe de bénévoles qu’il tente d’accéder au village de Shengal qui doit les accueillir. A chaque refus de passage de check point tenu par l’une ou l’autre des factions qui s’oppose, on voit son angoisse grandir. L’occasion de raconter la situation absurde et dangereuse des Kurdes dans ce pays. Avec beaucoup de dérision et un trait très dynamique, ce livre donne à voir et à comprendre l’incroyable complexité de la situation de ces peuples dont personne ne veut.

No sleep till Shengal par Zerocalcare est paru chez Cambourakis

Adieu Aaricia, un Thorgal de Robin Recht : variation humaine autour du héros viking

Le dessinateur publie une variation tendre, humaine et audacieuse autour du héros viking. Cheveux et barbe blanches, Thorgal est devenu un vieil homme. Il s’apprête à dire adieu à l’amour de sa vie. Dans la tradition viking, Aaricia repose sur un petit drakkar dans ses habits de reine. Lui, qui pousse l’embarcation vers le large, tire une flèche pour que le bateau s’embrase. La couverture le montre ainsi avec au loin la fumée laissant deviner le visage d’Aaricia jeune…

ECOUTER | Adieu Aaricia dans Bulles de BD

Adieu Aaricia de Robin Recht est paru aux Editions du Lombard

Les cahiers ukrainiens, Journal d’une invasion, par Igort : un récit témoignage

En février 2022 débutait la guerre en Ukraine. Le dessinateur italien Igort a épousé une Ukrainienne qui a de la famille là-bas. Il va suivre l’offensive au téléphone, et tenir un journal. Il raconte à travers les témoignages et récits qu’il a recueillis la violence de l’irruption de la guerre, les difficultés d’approvisionnement, mais donne aussi des éléments de contextes… C’est poignant. Et, malheureusement, toujours d’actualité.

ECOUTER | Les cahiers ukrainiens, Journal d’une invasion, un récit témoignage d’Igort dans le 9h10

Les cahiers ukrainiens, Journal d’une invasion, un récit témoignage d’Igort chez Futuropolis

Tintin de A à Z par Patrice Leconte : hommage à un héros majeur de la BD

Il y a quarante ans, Hergé, le créateur de Tintin disparaissait. Le réalisateur Patrice Leconte, qui a fait ses débuts dans la bande dessinée, publie pour l’occasion un dictionnaire subjectif autour du reporter. D’A comme le garnement Abdallah à Z, comme Zorrino, le petit Péruvien qui aide Tintin, l’un des rares enfants de ses 24 aventures… Tour du monde de l’univers du héros majeur de la BD qui a fait connaître et aimer le 9e à des générations d’enfants… Comme Patrice Leconte.

LIRE | Patrice Leconte : "Hergé, le créateur de Tintin a une image d'ascète, mais c'était un bon vivant"

Du beau avec du moche par Kek : après l’expo, la BD

Habitant près du bar Le Carillon, Amélie Payan est témoin, le 13 novembre 2015, de scènes qui la traumatisent. Plus de six ans après, la galeriste présentait en avril 2022, une exposition collective qui sublimait le fracas par l'art avec une contrainte : les œuvres devaient être réalisées à partir de boîtes de médicaments qui l’avaient aidée à tenir. Dans la BD, son compagnon, le dessinateur Kek (l’auteur du livr e « Un coin d’humanité » dans lequel il raconte son engagement bénévole auprès des Restos du cœur ) présente l’envers de l’exposition. Le traumatisme, la remontée, la rechute… La reconstruction par l’art… Et c’est très touchant.

Du beau avec du moche par Kek est paru chez Delcourt dans la collection Shampoing

Carnet d’un jardinier amoureux du vivant de Fred Bernard : ôde à la biodiversité

Il nous avait distrait de notre condition de confinés avec son précédent ouvrage consacré au jardin. Fred Bernard continue de faire la part belle à la nature et à la botanique dans ce deuxième opus du Carnet d’un voyageur amoureux du vivant. Le ton se fait plus personnel et les dessins restent splendides…

LIRE | L'Oasis de Simon Hureau et le Carnet jardinier d'un voyageur immobile de Fred Bernard

REGARDER | La leçon de dessin confinée de Fred Bernard :

Carnet d’un jardinier amoureux du vivant de Fred Bernard est paru chez Albin Michel

Contrition par Carlos Portela et Keko : polar en eaux très troubles

Un matin est retrouvé chez lui le corps du pédophile Christian Nowak… La journaliste Marcia Harris, et la police mènent l'enquête… Ce récit finement mené s'inspire d'un lieu réel en Floride : Miracle. Une ville qui accueille les pédophiles condamnés à ne pas vivre à moins de 1000 pieds d'un endroit où vivent des enfants… Le dessin incroyable de Kéko en noir et blanc ajoute ce qu'il faut de noirceur à cette intrigue terrible et complexe.

Contrition par Carlos Portela et Keko chez Denoël Graphic

Oliphant par Loo Hui Phang et Benjamin Bachelier : Cap vers le grand Sud

Une aventure inspirée de l’aventure réelle d’Ernest Shackleton, grand explorateur du cercle polaire. Le capitaine Oliphant est parti avec à son bord son fils Arcadi. Direction l’Antarctique avec à une poignée de marins… Un microcosme propice à des relations étranges. Des propos scientifique éclairent le voyage de ces hommes un peu perdus au milieu de l’immensité et devant faire avec les éléments. La nature hostile, les glaces, la mer gelée sont très bien rendues par l’exceptionnelle peinture de Benjamin Bachelier. Avec ses tons bleus-gris, elle se fait très évocatrice et nous guide dans cette plongée glacée au cœur d'un groupe d'humains exposé au danger.

Oliphant par Loo Hui Phang et Benjamin Bachelier chez Futuropolis

Et aussi

L’année fantôme de Didier Tronchet. Gilles Collot-Sopiedard, humoriste cynique imbu de lui-même ne laisse pas tellement la place aux autres. Mais son attitude cache un mystère qu’il va découvrir grâce à un travail sur lui et à une fête de famille. ECOUTER | Didier Tronchet dans la Librairie francophone

La Meduse par Boum chez Pow pow : alors qu’Odette commence à perdre la vue, elle rencontre sa nouvelle amoureuse… Ensemble elle vont traverser cette épreuve et partager la difficulté d’être jeunes aujourd’hui. Le dessin très fort de l’autrice nous prend par la main dans cette histoire émouvante.