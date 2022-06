Bande dessinée : quelle(s) BD(s) lire cet été ?

1– « Dragon Dragon » : drôle de soldat

En pleine Révolution française, un soldat assassine un général. Dragon, c’est le nom du criminel, participe à la célèbre bataille de Valmy. Celle qui en septembre 1792, contre toute attente, vu le déséquilibre des forces, met un point d’arrêt à l’avancée prussienne… Et assoit la légitimité de la Révolution…

Ici, on comprend que le Duc de Brunswick aurait été acheté par un diamant apporté par… Dragon. Dans la BD, on suit ce personnage fictif, provocateur, obsédé sexuel, très drôle, et au ton très moderne. Le rythme est rapide. Le dessin de Simon Spruyt ( Le Tambour de la Moskova … très vif apporte ce qu’il faut de fantaisie pour dynamiser cette fable picaresque.

Les Mémoires du Dragon Dragon - Tome 1 - Valmy, c’est fini ! de Simon Spruyt et Nicolas Juncker est paru aux Editions Le Lombard

2 – « Le petit frère » : une mise à nu bouleversante et puissante

Après « Extases » qui racontait sa sexualité libre, l'auteur de « Magasin général » avec Loisel, signe un récit fort et bouleversant sur la disparition de son frère, mort devant ses yeux alors qu'il avait 18 ans.

Le Petit frère de JeanLouis Tripp est paru chez Casterman

3 – « La Porte de l’univers » : Un pas plus loin dans l’absurde

Le dessinateur de BD, et chercheur à la retraite, publie une aventure complète de Robert Cognard. Ce dernier, confronté à la panne d'humour, dérape sur une mauvaise blague, et est envoyé dans une sorte de camp de rééducation… Du grand Goossens.

La Porte de l’Univers de Goosens est paru chez Fluide Glacial

4 – « Céleste » : l’histoire de la bonne de Marcel Proust

L’épouse du chauffeur de Marcel Proust ne sait rien faire, et ne s’intéresse à pas grand-chose. L’écrivain propose qu’elle s’occupe de son courrier… C’est ainsi que Céleste Albaret est entrée au service de l’auteur d’A la recherche du temps perdu. À l'occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, cette BD au dessin délicat et virevoltant repose sur une structure en miroir. Elle s'intéresse au lien qui unit cette femme et l'écrivain de génie. Et c’est passionnant.

Céleste de Chloé Cruchaudet est paru chez Delcourt, dans la collection Soleil

5 – « L’Institut des benjamines » : l’école du féminisme

La dessinatrice Anne Simon publie le cinquième album des « Contes du Marylène », sa saga féministe où animaux et humains se mélangent. Un opus qui raconte la formation d’une élite féminine contre un tyran.

L’Institut des benjamines d’Anne Simon est paru chez Misma

6 – « Les Cahiers d’Esther » : une jeune fille de 16 ans en train de s’émanciper

Arrivée au « lycée royal », comme elle le surnomme, Esther se déploie. La jeune fille note la diffusion de la drogue, trouve injuste d’être convoquée pour avoir prêté son carnet de correspondance, se réjouit d’une journée en famille en Bretagne… Mais l'adolescente commence à se rebeller… Ses parents lui refusent une sortie ? Elle y va quand même … On la punit en la privant de portable ? Elle crie… Bref…Esther grandit, et c’est sain. La retranscription de sa vie par Riad Sattouf est toujours aussi délicieusement instructive et drôle.

7 – « Carnets de campagne » : coup d’œil dans le rétro de la présidentielle

Carnets de campagne, ou le récit à plusieurs voix de six autrices et auteurs de bandes dessinées qui vont chacun suivre de l'intérieur la campagne des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2022.

Piloté par Mathieu Sapin, le projet réunit Kokopello, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid, Louison et Lara. Chacun a réalisé ses planches au gré de l'actualité et en temps réel pour raconter les coulisses de la campagne.

Carnets de Campagne de Mathieu Sapin , Kokopello, Morgan Navarro, Louison, Dorothée de Monfreid, Lara est paru chez Dargaud

Pour rester dans une ambiance politique, on peut lire Ulysse Nobody le parcours d’un comédien paumé qui trouve une nouvelle raison de vivre et se fabrique une nouvelle vie chez les fascistes.

Ulysse Nobody de Sébastien Gnaedig est paru chez Futuropolis

8 – « Tzé » : Fin de régime en Afrique

Dans le palais d'Afrique, on apprend que le vieux dictateur T'Zee a été tué. Le pays s'enfonce dans le chaos d'une guerre civile, les membres du clan présidentiel vivent les derniers moments d'un régime corrompu qui disparaît. On suit alors Hippolyte, fils de T'Zee, et de Bobbi, la jeune épouse du dictateur. Le dessin de Brüno, incroyable d'efficacité fait vivre une histoire qui en rappelle d'autres : celle des potentats d'Afrique qui s'arrogent tout le pouvoir.

T'zée d'Appollo et Brüno est publié chez Dargaud

9 – « Bestiaires des Alpes » : sublimes animaux

À lire aussi : Passion animale numérique : le grand bestiaire d'Internet

Ce n’est pas une BD, mais un livre peint et dessiné au lavis et à l'aquarelle par l’auteur, avec Jacques Lob, du mythique Transperceneige. Établi à la montagne, Jean-Marc Rochette croque le monde animal qui l’entoure : bouquetins, chocards, bergeronettes, lièvres ... Ses nouveaux héros sont entourés d'aquarelles des sommets de l'Oisans. Ces dessins splendides et réalistes, montrent le regard d'un amoureux des bêtes. montrent le regard d'un amoureux des bêtes. S’ils rappellent les planches animalières d'autrefois, les textes eux, sont très contemporains. Et émouvants, comme cette histoire de poules qui s'abritent sous un âne pour échapper à un aigle. A feuilleter absolument.

Bestiaires des Alpes de Jean-Marc Rochette est paru aux Editions Les Etages

10 - Les Reflets d’un monde en lutte : révoltes du Liban, du Brésil et du Bénin

Fabien Toulmé poursuit son compte-rendu du monde. Après L’Odyssée d’Hakim, qui racontait le parcours chaotique et douloureux d’un Syrien pour arriver en France, le dessinateur a pris son stylo pour nous dessiner des soulèvements. Au Liban, il présente la Thawra, au Brésil, la lutte d’un quartier pauvre contre un projet immobilier, et au Bénin, un mouvement féministe. Le point commun à ces trois reportages ? Ce sont les femmes qui lèvent le poing.

Les Reflets d’un monde en lutte de Fabien Toulmé Delcourt / Encrages

Et aussi :

Gaston en Normandie : Ce roman-photo raconte la guerre, et en particulier le débarquement en Normandie, vécus par le père de l’auteur, et c’est captivant. Un très bel ovni BD.

Le fauve d’or 2022 est le grand coup de cœur de l’année ! Ecoute jolie Marcia de Marcello Quintanilha

Journal de Fabrice Neaud : l’éditeur Delcourt republie cet exceptionnel roman graphique. Ce monument raconte l’expérience homosexuelle de l’auteur en région dans les années 1990. Cette histoire nous replonge dans un passé pas si lointain où l’aventure gay n’était pas facile à vivre.

Des BD à petits prix : les éditeurs Casterman et Dargaud proposent des BD en format poche. L’occasion, entre autres de relire Joséphine Baker de Catel ou Pucelle de Florence Dupré La Tour.

On picore dans la sélection post Angoulême, dans notre sélection jeunesse. Et on pioche parmi nos précédentes sélections : celle d’avant le festival d'Angoulême , de février , de Noël , d'octobre , de la rentrée ...

On regarde les leçons de dessin données par des auteurs de BD : Comment j’ai dessiné ?