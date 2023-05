Bande dessinée : "Qui est ce Schtroumpf ?" Tebo se met en 4

Quel drôle de Schtroumpf celui-là : il ne se souvient de rien, et ne sait même pas schtroumpfer ! Frais arrivé dans le village, il détonne. Heureusement, la Schtroumpfette futée a une idée pour retrouver qui est ce Schtroumpf…

Le dessinateur Tebo reprend à son compte les personnages de Peyo, pour en faire des petits êtres bleus au goût du jour, drôles et très sympathiques. La nature est omniprésente, les clins d’œil aux lecteurs, pertinents, le dessin et le découpage, vifs… On s’amuse avec cet hommage décalé.

ITW : Anne Douhaire

Image et son : Maxime Soulard, Didier Mariani

Montage : Julien Chabassut

Musique ; Cezame Agency

Illustration : Getty/AFP

