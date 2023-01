Bande dessinée : Riad Sattouf remporte le grand prix d'Angoulême 2023

Riad Sattouf succède à la Québécoise Julie Doucet. Son travail a été préféré par les votants à ceux de la Française Catherine Meurisse et de l'Américaine Alison Bechdel. En le consacrant, la profession pointe le talent, et l'exigence, d'un auteur de bientôt 45 ans. Le dessinateur vient de clore sa série autobiographique magistrale, et best-seller : "L’Arabe du futur". Il est aussi l’auteur de la série "Les Cahiers d’Esther". Il revendique d’écrire pour être compris de sa grand-mère bretonne. Une démarche qui a conduit Riad Sattouf à dessiner à la ligne claire, inspirée d’Hergé, des ouvrages accessibles à tous.

Riad Sattouf : fin raconteur de la jeunesse

L'œuvre de Riad Sattouf est marquée depuis les débuts par l'humour, et la retranscription fidèle du langage, et de la vie, des jeunes. Né en 1978, Riad Sattouf a passé son enfance entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. C'est à Nantes qu'il a étudié les arts appliqués, avant de se tourner vers le cinéma d’animation à Paris, à l’école des Gobelins.

Il a publié "Les Pauvres Aventures de Jérémie", "Manuel du puceau", "No sex in New York", "Pipit Farlouse", "Retour au collège", "Pascal Brutal", "La Vie secrète des jeunes", "Le Jeune Acteur", et aussi "L’Arabe du futur" qui relate sa jeunesse en Libye puis en Syrie, ainsi que "Les Cahiers d’Esther" qui chronique la vie quotidienne d’une jeune fille à partir de ses 9 ans. Il est également le réalisateur de deux longs-métrages : "Les Beaux Gosses" (2009), César du meilleur premier film, et Jacky au royaume des filles (2014), tous les deux avec Vincent Lacoste, le "héros" de sa BD "Le jeune acteur".

Lauréat de nombreux prix internationaux (Los Angeles Times Graphic Novel Prize, Prix de l’excellence au Japan Media Arts Festival, Max und Moritz Prize) et traduit en vingt-trois langues, Riad Sattouf est l’un des rares auteurs à avoir remporté à deux reprises le Fauve d’or du meilleur album au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, en 2010, pour le tome 3 de "Pascal Brutal", et en 2015, pour le premier tome de "L’Arabe du Futur". Le tome 6 et dernier de cette grande saga autobiographique est en Sélection Officielle de l’édition 2023.

