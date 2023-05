Bande dessinée - "Tati et le film sans fin", Olivier Supiot se met en 4

Il débute sa vie professionnelle comme encadreur, il en gardera d'ailleurs une vision du 7e art très marquée par le cadre. Et c'est nourri de Buster Keaton, Harold Lloyd, Max Linder, Laurel et Hardy, et de l'art du gag appris à l'armée qu'il embrasse le cinéma… Arnaud Le Gouëfflec dresse le portrait du réalisateur de Mon oncle, Jour de fête et des Vacances de Monsieur Hulot par petites touches sensibles. Le dessin d'Olivier Supiot apporte ce qu'il faut de poésie pour rendre un bel hommage à celui qui tournait en extérieurs, car, disait-il, "la vie est dehors".

Jacques Tati et le film sans fin par Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Supiot est paru chez Glénat