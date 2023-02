Basket : LeBron James devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA

C'est un panier qui marque l'Histoire. À 10 secondes de la fin du troisième quart-temps, sur le parquet de son équipe des Lakers, LeBron James fait un bond, vise à peine, et envoie le ballon. Deux petits points marqués, mais les deux points qui lui manquaient pour dépasser les 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar, le détenteur du record. Le match s'interrompt, non pas pour célébrer le score, mais bien le joueur. Les photographes envahissent le terrain, sa famille le rejoint, Kareem Abdul-Jabbar lui-même s'avance vers son successeur. Un moment suspendu.

Très ému, le joueur de 2,06 m a multiplié les remerciements : "Ma belle femme, ma fille, mes deux garçons, mes amis, ma mère, tous ceux qui ont fait partie de mon parcours durant ces vingt dernières années et plus." Mais aussi, évidemment, Kareem Abdul-Jabbar lui-même, venu en personne rendre hommage au nouveau roi, presque 40 ans après avoir lui-même battu ce record en 1984 : "Être en présence d'une telle légende signifie beaucoup pour moi. C'est une grande leçon d'humilité, faites une standing ovation pour le capitaine !"

LeBron James est donc désormais officiellement le joueur ayant marqué le plus de points en NBA. Même Google le célèbre aujourd'hui , il suffit de taper "LeBron James" dans le moteur de recherche pour voir une pluie de ballons oranges et de couronnes. Il double d'autres légendes comme Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobey Bryant ou Michael Jordan. Et compte bien rendre ce record imprenable : à 38 ans, il peut encore gonfler son score. Les spécialistes assurent qu'il franchira la barre encore jamais atteinte des 40.000 points la saison prochaine.