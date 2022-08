"Batgirl" : quand Warner Bros met à la poubelle un film et 90 millions de dollars

Déception pour les fans de films de super-héros. La Warner Bros a annoncé mercredi que deux films, pourtant tournés et quasiment terminés, ne sortiront jamais. C’est le cas de "Batgirl", du duo de réalisateurs belges Adil El Arbi et Billal Fallah, qui raconte l'histoire d'une justicière à Gotham City. Le film d’animation "Scoob! : Holiday Haunt", qui devait succéder à "Scooby !", sorti en 2021, est également concerné par la décision du studio. Ces deux films ont pourtant déjà coûté respectivement 90 et 40 millions de dollars.

Une mauvaise surprise pour les réalisateurs

Sur Instagram, les réalisateurs de "Batgirl" ont fait part de leur déception : "Nous sommes attristés et choqués par cette annonce. En tant que réalisateurs c’était important que notre travail soit montré au public. Le film était loin d’être terminé et nous espérons que les fans du monde entier auront l’opportunité de voir le long-métrage, peut-être pourront-ils un jour, Insh’Allah". Adil El Arbi et Billal Fallah remercient ensuite leur équipe et notamment Leslie Grace et Michael Keaton, les deux acteurs stars du film.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La surprise des deux réalisateurs face à l’annonce du studio est compréhensible : jamais un projet ayant coûté aussi cher n’a été annulé à un stade de développement aussi avancé. Le long-métrage avait été tourné, le montage était bien avancé, à tel point que même les effets spéciaux avaient été ajoutés.

Une première pour un film à gros budget

Pour justifier sa décision, Warner explique que "Batgirl" n’était pas assez spectaculaire pour le grand écran, mais également trop cher pour une plateforme de vidéo à la demande. Le film devait en effet sortir simultanément en salle et être disponible aux Etats Unis sur HBO Max. Maintenir une sortie aurait coûté des dizaines de millions de dollars supplémentaires, quasiment 100 millions pour la distribution du film dans le monde entier, selon un article du magazine spécialisé américain Variety . Mais si la Warner Bros a décidé de perdre sa mise et de tout simplement annuler le projet, c’est aussi tout simplement car les projections tests ont été catastrophiques, selon le même média.

La licence DC Comics encaisse ainsi un nouveau coup dur. Elle enchaine les échecs critiques et publics (à l’exception du Joker de Todd Philipps et des films Batman réalisés par Christopher Nolan et Matt Reeves). Surtout, elle perd du terrain face à son concurrent direct, les studios Marvel, qui accumulent les triomphes et s’est forgé une réputation avec des films souvent considérés comme plus inspirés et amusants.