BD : Alison Bechdel, Catherine Meurisse, Riad Sattouf, finalistes du Grand Prix du Festival d’Angoulême 2023

Sur fond de polémique liée à l’annulation de l’exposition Bastien Vivès, le Festival a annoncé les finalistes en lice pour le Grand Prix. Une distinction remise depuis 1974 à un auteur de bande dessinée pour l'ensemble de son œuvre. Elle sera remise lors de la prochaine édition, du 26 au 29 janvier 2023.

Catherine Meurisse : une académicienne éprise d’art et de nature

En 2022 Catherine Meurisse était déjà finaliste aux côtés de Pénélope Bagieu. L'autrice de La Légèreté, un livre de reconstruction après les attentats à Charlie Hebdo a commencé comme dessinatrice de presse. Un exercice qui a marqué son trait vif, et son propos enlevé. Elle a été officiellement reçue à l’Académie des Beaux-Arts en novembre 2022.

Publicité

Après un cursus de lettres modernes, l’autrice née en 1980 fait ses études à l'école Estienne puis à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs à Paris. Catherine Meurisse est une artiste prolixe. Aiguisant son regard et son trait pendant quinze ans dans de nombreux titres de presse (Le Monde, Libération, Les Échos, L'Obs...) et plus particulièrement à "Charlie Hebdo", elle réalise des bandes dessinées où l'esprit de sérieux n'a pas sa place. Après Mes Hommes de lettres, Le Pont des arts (Sarbacane), Moderne Olympia (Futuropolis) et Drôles de femmes (Dargaud, avec Julie Birmant), elle publie en 2016 La Légèreté, récit bouleversant de son retour à la vie, au dessin et à la mémoire, après l'attentat contre Charlie Hebdo auquel elle a échappé.

Après l'effronté Scènes de la vie hormonale paraît Les Grands Espaces (Dargaud), évocation de son enfance à la campagne, où se mêlent souvenirs savoureux et conscience esthétique et politique du paysage rural.

En 2019, elle publie Delacroix, adaptation graphique toute personnelle des mémoires d'Alexandre Dumas, grand ami du peintre Eugène Delacroix.

Son nouvel album, La Jeune Femme et la Mer interroge la place de l'Homme dans la nature et le recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent.

En 2020, année où une grande rétrospective lui est consacrée à la BPI du Centre Pompidou, Catherine Meurisse devient la première autrice de bande dessinée membre de l'Académie des beaux-arts.

Depuis septembre 2017, Philosophie Magazine publie chaque mois deux pages de Catherine Meurisse, en 2022 elle rassemblera ce travail en un album, Humaine trop humaine publié par Dargaud. Cent pages de dialogues, de citations et de mises en scène burlesques qui explorent et introduisent de façon insolite la pensée philosophique universelle.

📖 LIRE | Catherine Meurisse fait entrer la BD à l'Académie

🎧 ECOUTER | Catherine Meurisse invitée du Temps d'un bivouac

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alison Bechdel : une autrice engagée

L’autrice américaine de 62 ans a fait de son histoire familiale, et de son homosexualité, la matière de la plupart de ses BD. Dans son dernier livre, Le secret de la force surhumaine elle est partie sur les traces de son obsession pour le sport.

Pendant vingt ans, Alison Bechdel se bâtit une réputation discrète mais globalisée sur la planète lesbienne avec son strip Dykes to Watch Out For (Gouines à suivre). Elle explose en 2006 avec la publication de son premier roman graphique. Élu Meilleur livre de l’année par Time Magazine, Fun Home devient une comédie musicale et triomphe à Broadway, remportant pas moins de cinq Tony Awards (dont celui de Best Musical).

En 2013, elle publie C’est toi ma maman ?, le second volet de son diptyque parental, que Jonathan Safran Foer décrit comme « l’œuvre du génie le plus humain qui soit ». Elle reçoit en 2014 le Genius Grant de la Fondation MacArthur, prix très richement doté destiné à permettre à une vingtaine d’artistes qui se sont distingués dans leur discipline par « une créativité particulière » de poursuivre et de développer leur activité.

En 2020, le Will Eisner Hall of Fame, panthéon de la bande dessinée américaine, lui ouvre ses portes. Elle a donné son nom au test de Bechdel, qui permet de mesurer le degré de féminisme des films.

Désormais figure de proue de la bande dessinée queer, Bechdel travaille et vit dans le Vermont avec sa partenaire, Holly Rae Taylor, qui a assuré la mise en couleurs du Secret de la force surhumaine, en Sélection Officielle 2023.

📖 LIRE | Alison Bechdel : "Dessiner est un comportement obsessionnel pour garder des traces de ma vie"

🎧 ECOUTER | Le secret de la force surhumaine dans Bulles de BD

Riad Sattouf : fin raconteur de la jeunesse

Le dessinateur vient de clore sa série autobiographique magistrale, et best seller : L’Arabe du futur. Il est aussi l’auteur de la série Les Cahiers d’Esther. Il revendique d’écrire pour être compris de sa grand-mère bretonne. Une démarche qui a conduit Riad Sattouf à dessiner à la ligne claire inspirée d’Hergé des ouvrages accessibles à tous.

Né en 1978, Riad Sattouf est auteur de bandes dessinées et réalisateur. Son enfance se déroule entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Il étudie les arts appliqués à Nantes, puis le cinéma d’animation à Paris, à l’école des Gobelins. Il a publié Les Pauvres Aventures de Jérémie, Manuel du puceau, No sex in New York, Pipit Farlouse, Retour au collège, Pascal Brutal, La Vie secrète des jeunes, Le Jeune Acteur, et aussi L’Arabe du futur qui relate l'enfance de l'auteur en Libye puis en Syrie, et Les Cahiers d’Esther racontant la vie quotidienne d’une jeune fille à partir de ses 9 ans. Il est également le réalisateur de deux longs-métrages : Les Beaux Gosses (2009), César du meilleur premier film, et Jacky au royaume des filles (2014).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Lauréat de nombreux prix internationaux (Los Angeles Times Graphic Novel Prize, Prix de l’excellence au Japan Media Arts Festival, Max und Moritz Prize) et traduit en vingt-trois langues, Riad Sattouf est l’un des rares auteurs à avoir remporté à deux reprises le Fauve d’or du meilleur album au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, en 2010 et en 2015. Le tome 6 de L’Arabe du Futur (Allary) est en Sélection Officielle 2023.

📖 LIRE | Il n'y aura jamais d'adaptation à l'écran de l'Arabe du futur

🎧 ECOUTER | Riad Sattouf invité de Totemic