BD jeunesse : que lire au moment du salon de Montreuil, et à Noël ?

Alors que s'ouvre le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et en prévision de Noël, notre sélection de BD jeunesse.

"Furieuse" : de l'héroic fantasy féministe et rigolote

Une variation humoristique autour de la légende du Roi Arthur dans laquelle les femmes ont la part belle… Quand il n'est pas occupé à boire, à jouer ou à lancer son épée (celle offerte par Merlin…) dans un panier, le souverain légendaire, bien fatigué, veut marier sa fille Ysabelle. Mais pour cette dernière, il n'en est pas question : "Je ne l'épouserai jamais ton baron de m… !". On va suivre la demoiselle dans sa fuite pour échapper à sa destinée. Une aventure d'où elle sortira grandie. C'est trépidant, teinté de fantastique… On adore.

Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burnat est paru chez Dargaud. Pour ados

"Séraphine", une adaptation pétillante

Paris, 1885. Séraphine est orpheline. Placée chez une couturière, elle apprend la couture, mais aspire à autre chose. Le curé qui l’a recueillie lui a appris à lire. Elle se retrouve commis de cuisine chez Marthe et Eugène, un restaurant sur la butte Montmartre… Mais ce qui tracasse la jeune fille est le passé de ses parents : ont-ils participé ou non à la Commune ? Le trait délicat d’Edith, qui vient d’être mise à l’honneur dans une exposition à Blois, sert ce récit où l’esprit des Misérables n’est pas loin.

Séraphine par Edith d’après Marie Desplechin est paru chez Rue de Sèvres. Pour ados

"Hoka Hey !" : une aventure indienne

Au États-Unis au XIXe siècle, le petit George est élevé par un pasteur. Originaire de la tribu Lakota, il a reçu une éducation de Blanc américain. Un jour, suite à un incident dramatique, il se retrouve à suivre Little Knife, un Amérindien en quête de vengeance pas des plus commodes. Cette rencontre est le début d'une aventure qui au-delà de leur relation, va forger leurs personnalités. Un western de 224 pages pour la jeunesse, servi par un dessin incroyable de Neyef. Les décors sont soignés, le découpage réussi… Le tout est efficace.

Hoka Hey ! de Neyef est paru chez Label 619 chez Ankama . Pour jeunes ados.

Des "Magiciens"… ou de vrais méchants à combattre ?

Il était une fois, "encore," souligne l'exergue de ce livre, histoire de nous faire pénétrer dans une longue tradition de contes… Soit, un éléphant pas très sympathique qui rackette les enfants, un oiseau et une petite fille blonde. Face à eux, le Machefer, un gentil chat-tigre, et une jeune fille brune combative…. Surviennent de multiples aventures. Ce livre aux feuilles papillon, et dessiné au pochoir numérique est truffé de références visuelles qui font de sa lecture un exercice agréable et surprenant.

Les magiciens de Blexbolex est paru chez La Partie. Pour 7 ans et plus.

"Tulipe" : Le paradis n'est jamais loin

Sophie Guerrive n'en finit pas de nous surprendre. Dans le dernier album des aventures de Tulipe, elle conduit l'ours devenu moine dans un monastère ! On le suit dans ses réflexions et sa quête du paradis. Le dessin, tout en apparente simplicité laisse parfois la place à de superbes pages presque psychédéliques…

Eden de Sophie Guerrive (2024). Pour 10 ans et plus

"Pas de baiser pour maman" : de l'album à la BD

Il fallait oser s'attaquer à un quasi-classique de la littérature enfantine signé Tomi Ungerer. Défi relevé, avec un plaisir non dissimulé !

Pas de baiser pour maman de Mathieu Sapin est paru chez Dargaud. De 7 à 77 ans !

"Ana et l’entremonde", l’aventure sur les mers

Entre les Indes et l’Europe se trouve « l’entremonde ». En 1492, alors qu’ils participent à un chargement sur un bateau en partance pour le nouveau monde, Ana et Domingo se trouvent embarqués. Au cours de ce voyage, les deux orphelins découvrent un Christophe Colomb un peu fou, et le monde des marins… Et surtout l’entremonde, un lieu inconnu. C'est mené tambour battant et le dessin en couleurs directes de Cy rehausse l'aventure.

Ana et l’entremonde par Cy et Marc Dubuisso n est paru chez Glénat. A partir de 10 ans

Un Ariol sinon rien

Alors que son dessinateur, Marc Boutavant, vient d’être couronné de la Grande ourse 2022 par le Salon de Montreuil, sort un nouvel opus d'Ariol, écrit par Emmanuel Guibert. Il y est question d'un match de football du petit âne, Ariol, avec son papa, de drone avec le petit cochon Ramono. Mais aussi du père maniaque qui craint l’arrivée de son beau-frère chez lui, de broc renversé à la cantine… Et d'un panier de basket original ! On aime toujours les personnages, le ton faussement naïf, les dessins… Indispensable !

Ariol 18 : Vieux Sac à puces d’Emmanuel Guibert et Marc Boutavant chez BD Kids. De 7 à 77 ans

Et aussi…

Plus grave, mais toujours exceptionnel : Le Spirou, l'espoir malgré tout d'Emile Bravo dont le quatrième tome est paru cette année. Cette aventure du Groom sous l'Occupation allemande fera l'objet d'une exposition au Mahj en décembre. On en profite pour relire toute la série.

Le loup découvre la peur. Le loup en slip se réveille un matin bien décidé à lever le camp. Au cours de son voyage, il découvre "la chocotte". Guidé par une renarde vendeuse de bijoux, il va faire la connaissance d'une émotion nouvelle… Cette fois-ci, pas de doute, le loup mûrit ! [Le loup en slip s'arrache de Lupano et Itoïz (Dargaud)]. De 7 à 77 ans.

Chez BD kids, on lira L'espionne, et son club d'espionnage de Marie-Aude Murail et Eglantine Ceulemans : l'histoire de Romarine, élève de CM1, fondatrice d'un club d'espionnage. Il est question de télépathie, de dessin de monstres, de duel, de Pokémons… La petite est espiègle et est traversée par des questions de son âge : l'obtention d'un téléphone portable, la quête d'un amoureux… Un sympathique moment avec une héroïne pleine de vie. À partir de 8 ans.

Des beaux livres

Deux beaux livres : Les fées de Sébastien Perez et Blue birdy, et Les sorcières de Cécile Roumiguières et Benjamin Lacombe chez Albin jeunesse jeunesse dans la collection L'encyclopédie du merveilleux. Deux ouvrages splendides pour tout savoir, ou presque, de ces héroïnes – et pas seulement dans les contes et légendes. Superbement illustrés, ces beaux livres sont à glisser sous le sapin, pour apprendre en se distrayant. À partir de 10 ans.

Un magnifique coffret en hommage au plus incroyable des enquêteurs ! Ce diptyque étonnant ravira tout autant les amateurs d’énigmes que les fans de l’univers de Sherlock Holmes. Benoit Dahan et Cyril Liéron imaginent une enquête inédite du célèbre détective de Baker street. Un récit graphique conçu comme une gigantesque fresque cérébrale. Dans la tête de Sherlock Holmes, les deux livres sont parus chez Ankama . À partir de 10 ans.

Le livre d'or de Titeuf (Glénat) . Titeuf a trente ans ! Et dans son livre d'or, on en apprend beaucoup sur lui. Sa naissance en 1992 dans la tête de son auteur Zep qui habitait au-dessus d'une école ; son ancêtre qui était un ado dans un groupe de rock... On découvre aussi que le chanteur Jean-Jacques Goldman a commandé un jour une pochette à son auteur… Pour les fans. De 7 à 77 ans.

Pour les petits

Deux albums : Clovis et oups, Le père Noël perd la boule (Flammarion jeunesse) et Pépère le chat : Un chat en hiver par Ronan Badel (Père Castor). Par temps de neige, le chat préfère hiberner tandis que les jeunes humains s'électrisent… Les aventures du félin le mènent à la montagne… Mais pour lui, vivement le printemps, qu'il retrouve ses copains !

Des journaux

Enfin pour Noël, offrez un abonnement : l'inventif Biscotto, et la référence Spirou sont des valeurs sûres !