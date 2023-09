BD - Pourquoi faut-il regarder « Uderzo, sur le divan d’Astérix », le portrait d’un maitre-dessinateur ?

Bien avant qu’il ne fasse de sa main un outil de dessinateur, Albert Uderzo est né en 1927 à Fismes en Champagne avec… 12 doigts ! Les deux en trop ne sont pas restés longtemps accrochés, le temps que sa mère lui fasse enlever… Mais ce n’était pas la seule originalité de cet homme ultra talentueux.

Albert Uderzo auteur autodidacte exceptionnel

On ne le dit pas assez : Albert Uderzo était un immense dessinateur. L’autrice Virginie Augustin (40 éléphants, Monsieur désire ? avec Hubert, Joe la pirate…) interrogée dans le documentaire, ne tarit pas d’éloges : « Son dessin est à la fois précis et lâché, et la construction de la planche ne se sent pas. Pourtant, le dessin est extrêmement solide. Les attitudes sont claires, c’est caricaturé juste ce qu’il faut… ».

Pourtant, ce fils d’immigrés italien, (« Nous étions les macaronis » disait-il), a commencé le dessin en autodidacte. Il apprend en se regardant dans le miroir. Ses premières BD s’appellent Les clopinard, Haris bocks, ou Belloy… Très vite, il excelle dans la bande dessinée au point de devenir l’un des meilleurs dessinateurs de sa génération, qui inspire encore les suivantes.

Une rencontre déterminante avec René Goscinny

Quand René Goscinny et Albert Uderzo se rencontrent en 1951, ils ne se doutent pas qu’ils entament vingt-six ans une belle amitié marquée par le respect. Ce duo de pince-sans-rire est pourtant constitué de deux hommes très différents : s'ils sont tous les deux fils d’immigrés, l’un est d'origine italienne, l’autre est Juif ashkénaze, moitié polonais, moitié ukrainien. Ils vont laisser en héritage la bande dessinée la plus vendue de l’histoire en France. Cette amitié professionnelle vire assez vite à la fusion entre les familles, au point qu’Anne Goscinny constate : « Nos albums de photos sont les mêmes. »

Après Goscinny

Après le décès de René Goscinny, s'ensuivent pour Albert Uderzo, deux ans de dépression. Une tristesse d’autant plus forte que les médias, mais aussi son éditeur, Dargaud, enterrent Astérix. Une situation que résume pudiquement Ada, sa femme : il n’a plus travaillé, et vu personne pendant cette période.

Avant son décès, Goscinny en conflit avec son éditeur avait demandé à Uderzo de ne pas livrer les sept dernières planches de la BD Astérix chez les Belges. Lorsque le scénariste meurt, le dessinateur respecte son engagement. C’est donc un huissier qui est venu récupérer les planches manquantes !

Puis Uderzo sort de sa torpeur et reprend le flambeau. Il veut se prouver qu’il en est capable. Il écrit et dessine Le grand fossé, L’odyssée, Le fils d’Astérix… Des albums parfois critiqués, « on les trouvait peut-être moins originaux, mais le duo avait déjà traité beaucoup de sujets ! » nuance Zep.

Ce documentaire ultra complet et plaisant n’élude pas l’amour d’Uderzo pour les belles voitures, ni ses conflits avec son éditeur… Il alterne les témoignages émouvants de Sylvie et Ada Uderzo, d’Anne Goscinny et les explications d’auteurs-fans de BD comme Zep. À voir.

Uderzo sur le divan d'Astérix, documentaire de Yannick Saillet, raconté par Antoine de Caunes. Vendredi 15 septembre à 23h sur Canal +, et sur MyCanal.