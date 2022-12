BD - Xavier Dorison : "Pour écrire une bonne histoire, un scénariste doit commencer par mentir"

Une tempête à Cuba

Xavier Dorison : « J'ai découvert cette histoire de la VOC (Vereenigde Oostindie Compagnie, la Compagnie des Indes Orientales) et du bateau Batavia, (qui devient Jakarta dans le livre) alors que j’étais à Cuba pendant une tempête. J'ai eu un vrai coup de foudre. J'ai su que je la raconterais car elle me touchait de façon assez viscérale. Peut-être avais-je, moi aussi, cette peur de me retrouver prisonnier sur un navire, ou sur une île à la merci de gens devenus complètement fous. »

L’histoire pour parler d’aujourd’hui

« Aller fouiller dans l’Histoire m’apporte de l’évasion. J’écris pour cela : vivre d'autres vies, dans d'autres lieux, d'autres époques… L'Histoire est un moteur d'écriture puissant. Elle est un moyen habile de mise en abyme avec le présent. J'ai trouvé dans l'histoire du Batavia des tas d'éléments sociologiques, politiques, contemporains. Le récit historique peut nous renvoyer à notre monde et à notre époque, l’air de rien. J'aime l'histoire qui nous permet de faire des récits intemporels… »

Publicité

Tout est vrai

« L'histoire, et les personnages de ce navire sont vrais. Ce voyage jusqu'à ce naufrage a existé. Mais en tant que scénariste, je suis obligé de choisir des points de vue, un angle, et une porte d'entrée pour montrer cette réalité. Et rien qu'en faisant cela, je commence à tricher. La même histoire racontée par quelqu'un d'autre serait différente.

Ensuite, il y a des raisons dramaturgiques qui obligent à faire des modifications. Par exemple, le personnage de Hayes dans la réalité est un soldat, et non pas un gabier. Mais ça nous aurait privés de lui pendant la moitié de l'histoire.

Le récit paraît parfois assez dur. En réalité, ce qui s'est passé sur le Batavia était encore plus violent et plus atroce. Avec Thimotée Montaigne, le dessinateur, nous avons donc choisi d'adoucir cette histoire pour la rendre plus facilement communicable. »

Détail de la couverture de "1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta" par Xavier Dorison et Thimothée Montaigne - Glénat

Il n’y a pas de truc pour écrire une bonne histoire

« Une fois la documentation immense réunie, je trie. Je ne conserve que 10% de ce que j’ai amassé, et écrit. Ensuite, malheureusement, il n’y a pas de truc pour créer une histoire qui intéresse les lecteurs. Il faut comprendre des principes, et comment fonctionne la réalité. Par exemple, comment faire en sorte qu’on aime un personnage ? Je commence à réfléchir à pourquoi on aime les gens dans la vraie vie.

Pour rendre une histoire crédible, il faut jouer avec le plaisir de croire qu’un personnage a une forme d'apparence et à découvrir sa réalité. Les scénaristes commencent toujours par mentir. Le début d'une histoire est toujours un énorme mensonge. Et petit à petit, les événements nous amènent à la vérité.

Une fois les personnages créés, il faut les équilibrer. Pour cela, on travaille par polarisation. Chez un personnage, on va essayer de décliner toutes les approches possibles de l'histoire.

Si une femme est soumise comme Lucretia dans1629 , on va mettre en face des personnes qui ne le sont pas. Souvent, je prends un thème, et regarde comment tous les personnages l’illustrent. Je m'accroche à ce qu'on appelle des archétypes. »

Détail d'une planche de "1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta" par Xavier Dorison et Thimothée Montaigne - Glénat

Un tableau blanc rempli de Post-it®

« J’ai chez moi, un grand tableau blanc envahi de Post- it ®. L’intérêt des Post-it® est que je peux les superposer. La relation entre eux est déterminée par les couleurs. Ce qui permet de voir si les personnages sont bien équilibrés. Ensuite, pour m’y retrouver, j’écris avec différents feutres et stylos.

Une fois que j’ai fait tout ce travail, je l’importe dans un tableur Excel. Plus on va de l’écriture manuscrite à l’écriture informatique, plus on structure la pensée.

La forme définitive que je remets au dessinateur comprend un découpage, les dialogues, et un story-board le plus précis possible sans être pour autant une contrainte. Si le dessinateur a des idées, et des suggestions, je suis hyper ouvert. Mais au moins, je suis allé au bout de ma vision. C'est un processus de travail qui marche. Et comme on s'entend très bien, ça fonctionne. »

Planche de "1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta" par Xavier Dorison et Thimothée Montaigne - Glénat

5 conseils à un jeune scénariste :

Premier conseil : Résumez votre histoire en deux phrases et racontez-la à vos amis. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas encore de sujet. Vous avez des idées, mais pas de sujet.

Un deuxième conseil : Documentez-vous ! »

Troisième conseil : Si vous commencez, trouvez une histoire simple avec le moins de personnages possibles. Plus vous vous restreindrez, mieux ce sera.

Quatrième conseil : Commencez par faire ce que vous avez envie d'écrire avant de le réaliser à l'aune des grands principes de l'écriture dramaturgique.

Et dernier conseil : Écrire, c'est réécrire. C’est relire aussi. Hemingway disait : « Tout premier jet est de la m… » »

ECOUTER | Bulles de BD sur 1629

1629 de Thimothée Montaigne et Xavier Dorison est paru chez Glénat