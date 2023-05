"Beau Is Afraid" avec Joaquin Phoenix : "un film assommant, d'une lourdeur sans nom" selon Le Masque

Troisième et long film (près de trois heures) avec Joaquin Phoenix qui interprète un homme paranoïaque, très perturbé qui, au début, explique à son psy qu'il doit aller retrouver sa maman dans une ville fictive pour commémorer la mort de son père. Mais tout semble l'empêcher de prendre l'avion : son appartement est envahi par les SDF, il est poignardé en pleine rue, renversé par une voiture, séquestré, traqué par un vétéran de la guerre d'Irak et tabassé. Trois heures de délire psychanalytique, de cauchemars, d'humour noir, d'hystérie. On est quelque part entre Kafka, Buñuel, et Freud.

D'abord Fascinée, Charlotte Lipinska a finie totalement exaspérée…

C'est l'un des films les plus déceptifs que la journaliste pour le magazine Vogue a vu depuis longtemps, malgré une première heure absolument géniale, elle a fini par être au bord de la colère : "La première heure est absolument fascinante, paranoïaque, claustrophobique quand il est seul dans son appartement qu'il regarde à travers la fenêtre, qu'il s'apprête à retrouver sa mère, ce qui est pour lui déjà beaucoup trop de choses à gérer en plus du voyage. On voit comment, petit à petit, tout se dérègle autour de lui, c'est dément. Mais plus on avance dans les deux autres heures, moins ça va…

Le film a pour lui au moins une qualité, d'être totalement imprévisible. D'une séquence à l'autre, on passe par du dessin animé, par des comédiens qui font du théâtre de tréteaux dans la forêt, cela devient onirique. J'ai finie saoulée par ce film dans tous les sens du terme. J'étais même presque en colère. Quant à Joaquin Phoenix, le film en fait des tonnes donc il ne pouvait pas jouer avec beaucoup de finesse ce qu'on lui demande de jouer…"

Xavier Leherpeur effaré par un Joaquin Phoenix qui a tout l'air, selon lui, d'être névrotique

Le critique ciné pour 7ème Obsession et chroniqueur à France Inter n'est du tout fan du style cinématographique de Joaquin Phoenix qui en fait une nouvelle fois des caisses dans ce film, révélant au passage, selon lui, une obsession quasi psychanalytique : "La première heure est certes formidable, conditionnée par une espèce de cauchemar kafkaïen jusqu'à ce qu'il découvre les vertus de la forêt comme lieu de transition, et qu'on soit emporté dans une partie interminable d'heures, d'une lourdeur sans nom avec le théâtre dans la réalité, la réalité dans le théâtre dont on se fout comme c'est pas possible… !

Le pompon, c'est quand on arrive chez maman… Là, on commence à comprendre comment Joaquin Phoenix choisit ses rôles. Je pensais que c'était uniquement à grands coups de millions de dollars et la promesse quasi acquise d'être nommé aux Oscars, mais pas du tout ! Ce qui l'intéresse, ce sont des films sur "la faute à maman" comme c'est le cas dans "Le Joker" (2019), dans "Marie-Madeleine" (2018) où il est Jésus, car maman est vierge, c'est la faute à maman… Là, on recommence, c'est la faute à maman… Joaquin Phoenix a un problème avec maman, et va chercher dans les films une psychanalyse sauf qu'il faut que le public subisse ses films, et que c'est, au bout d'un moment, d'une misogynie répétitive douteuse".

Pierre Murat plutôt stupéfait par le sujet du film

Après une demi-heure qu'il trouve absolument géniale et qui l'a fait penser à "Brazil" de Terry Gilliam (1985), le critique pour le magazine Télérama a été frappé par ce rapport traumatique qu'il peut exister parfois entre les enfants et leur mère : "Une première heure fascinante avec cette espèce d'absurdité, jusqu'à qu'advienne le temps de la mère castratrice, la peur du sexe aussi, puisqu'il a peur de mourir après son premier orgasme. C'est fascinant ce que ce film révèle aujourd'hui encore de la peur du sexe et de la haine de la mère".

Jean-Marc Lalanne assommé par un film qu'il trouve très boursouflé

Pour le journaliste des Inrocks aussi, sans surprise, le film est très réussi dans ses 45 premières minutes et finit par se décomposer : "Ari Aster, c'est quand même un cinéaste qui sait fabriquer des images, qui a un vrai sens de plasticien, qui offre des plans assez puissants et, en même temps, il voudrait faire un cinéma directement branché sur son inconscient… très pauvre, fait de symboles extrêmement lourdingues, d'inhibition de fantasmes de grand puceau, de phobie de la mère et des femmes qui sont de plus en plus gênants. Il tenait vraiment à faire son grand film d'artiste de trois heures… Sauf que le film est extrêmement boursouflé et vraiment assommant".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Beau Is Afraid" d'Ari Aster 6 min France Inter

