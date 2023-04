Beau is afraid de Ari Aster, sortie en salles le 26 avril 2023. Un partenariat France Inter.

Résumé : Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l’univers semble se liguer contre lui…

Beau Wasserman, joué Joaquin Phoenix, n’a pas pu grandir mentalement. Il y a beaucoup de choses en lui qu’il ne comprend pas, qu’il n’a pas pu résoudre, parce qu’il n’a pas trouvé sa place dans le monde.

Paralysé par l’anxiété, il est enfermé en lui-même dans une sorte d’adolescence permanente. Incapable d’introspection, il ne sait pas comment se projeter dans l’avenir. Sa mère Mona est à l’origine de sa plus grande angoisse : la peur de la décevoir. Car si Mona donne à son fils un amour immense, elle veut garder le contrôle sur sa vie, et attend de lui le même type d’amour. Mais Beau ne parvient pas exprimer ses émotions. Il ne sait pas comment rendre à sa mère autant d’amour qu’il en reçoit, ce que Mona vit très mal.

Mona est l’archétype freudien des mères qu’on tient pour responsables de tous les maux et de toutes les angoisses des enfants. Ari Aster en fait un personnage omniprésent, mythique et culpabilisant. Mais est-elle vraiment responsable de tout ce qui a déraillé dans la vie de son fils ?

“Avec ce film, je ne mets pas en scène ce que traverse un personnage, mais ce qu’il ressent, ce qu’il expérimente. Je place le spectateur dans la tête du personnage, à l’intérieur de ses émotions, presque de ses cellules. Vous êtes dans ses pas, vous bougez à travers lui, dans le but de le suivre mais surtout de ressentir ses souvenirs, ses fantasmes, ses peurs paniques. Le film décrit la façon dont Beau expérimente la vie. » Ari Aster

Selon Parker Posey, qui joue Elaine, l’amie d’enfance de Beau : « Ari Aster met en scène un cauchemar kafkaïen qui n’est pas tellement éloigné de ce que nous vivons aujourd’hui. Il saisit des sentiments intenses qui sont parfois les nôtres lorsque nous marchons dans nos villes ou nous enfermons chez nous, des sentiments qui nous hantent au sujet de nos parents, des bouleversements de notre culture et du capitalisme. Son film interroge également la façon dont nous tentons de survivre à tout cela. »

Amy Ryan, qui incarne Grace, la femme du chirurgien raconte : « Ari a réalisé une comédie très noire qui navigue entre horreur et humour, et il le fait magnifiquement. Son film est sombre et drôle, et il contient de multiples niveaux de lecture ».

Le film a été entièrement tourné à Montréal, dans des décors urbains, banlieusards et ruraux.

Les maisons de Beau is afraid ont aussi leur rôle à jouer ; elles ne sont pas des créations et existent réellement mais elles sont largement redécorées.

La première est située dans une banlieue cossue. C’est là que Beau se refait une santé après son accident. L’idée était de créer un genre de havre, une ambiance comme Beau n’en n’a jamais expérimenté auparavant. Une sorte de maison idéalisée où le bonheur paraît possible. Il y a beaucoup de fenêtres et de baies vitrées, ce qui permet de voir toujours à travers, afin que Beau n’ait aucune intimité, jamais. Chaque membre de la famille peut constamment observer ses moindres faits et gestes. Ce havre de paix se transforme rapidement en un lieu de menaces et de chaos.

L’autre maison est du style Brutaliste des années cinquante. Faite d’angles aigus, elle contient tous les secrets de la famille de Beau. « Elle était difficile à trouver, il fallait qu’elle reflète à la fois la richesse de Mona et son statut social sans être tape à l’œil ni trop opulente », explique Fiona Crombie. « Cette maison était parfaite car elle est compliquée dans le design, mais elle est aussi enfermée dans un temps passé, elle est datée, presque moisie. Ce contraste entre une architecture audacieuse et ce sentiment d’usure presque maléfique, était très intéressant. On a commencé par peindre tous les intérieurs en rose. »

Le parcours de Beau ressemble à une odyssée, durant laquelle il plonge dans son passé pour essayer de comprendre toutes les tribulations et tous les tourments qui le séparent d’Ithaque, à la fois chef-lieu de l’état de New York où réside sa mère, et île natale d’Ulysse dans la mythologie d’Homère.

« A la fois odyssée et voyage intime, j’ai voulu faire d’une vie qui déraille une épopée sombre et comique. » Ari Aster

Distribution :

Réalisateur : Ari Aster

Avec : Joaquin Phoenix, Parker Posey, Amy Ryan, Richard King, Zoe Lister-Jones, Nathan Lane