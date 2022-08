"Beaucoup démissionnent" : un ex-militaire raconte le quotidien et l'amertume des soldats russes en Ukraine

Pavel Filatiev, soldat de métier, parachutiste enrôlé dans le régiment d’élite de la Garde russe, basé en Crimée, a combattu deux mois à Kherson. Il a été blessé aux yeux, puis hospitalisé. Contractuel de l’armée ("Kontraktivni" en russe), il a décidé de mettre un terme à son engagement. Mais les autorités ont cherché à lui compliquer la tâche. Désabusé, il a publié son témoignage sous forme d'un journal de bord intitulé ZOV, comme les trois lettres présentes sur les véhicules de l'armée russe. Il y raconte le tragique engagement de Moscou en Ukraine, le piteux état de l’armée, les tactiques erratiques et hors d’âge, le martyre des civils. Il a accepté de répondre aux questions de France Inter.

FRANCE INTER : Dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui ? Pouvez-vous être considéré comme "déserteur" par l'armée russe ?

PAVEL FILATIEV : "Mes amis soldats m'ont dit anonymement que le commandement réclamait à mon encontre quinze ans de prison. Néanmoins, à ce jour, personne en Russie ne m'a officiellement accusé de quoi que ce soit. De plus, pour le moment, je suis toujours militaire. La preuve, hier, j'ai reçu un virement sur ma carte bancaire – même si elle est bloquée. Rien ne dit que je suis déserteur non plus. C'est une question de terminologie. Un déserteur est celui qui, en temps de guerre, a jeté son arme et s'est enfui.

Reste que j'ai quitté mon unité sans permission, et cela est passible de sanctions disciplinaires. Mais j'ai dû le faire après que le commandement a commencé à me faire chanter. J'ai fait appel auprès du bureau du procureur, au niveau du ministère de la Défense, j’ai écrit au président, mais rien n'y a fait."

Avez-vous pu rompre le contrat que vous aviez signé en 2021 ?

"J'ai officiellement préparé ma demande de congé maladie. Pour des raisons de santé, je ne peux objectivement pas continuer à servir. Je suis passé par des médecins, j'ai rassemblé des documents médicaux. Mais j'ai aussi déposé une plainte à l’encontre de l’hôpital où j'étais détenu. Parce qu'ils ne m’ont pas fourni les soins que devrait recevoir un blessé. Je pense que c’était une manière de se venger de moi."

Les ruines fumantes d'un bombardement dans la région de Kherson, où Pavel Filatiev a combattu, en juillet 2022. © AFP - Maciek Musialek / NurPhoto

Dans votre journal, ZOV, vous dressez un tableau extrêmement sombre de l'armée russe, et ce avant même le début de la guerre. Vous dites n’avoir reçu ni l'entraînement, ni l'armement, ni la formation, ni même l'uniforme adéquats. Vous avez dû vous équiper par vos propres moyens…

"On a couru pendant un mois, sué, roulé dans la boue. Mais nos uniformes n’ont pas résisté. Du coup, un tiers des gars ont mis des uniformes ukrainiens au front, car il se sont révélés être de meilleure qualité que les nôtres.

Nous avions de l'eau et des rations de combat, mais il y avait des ruptures constantes d’approvisionnement. Faute d'eau ou de rations suffisantes, nous avons dû ménager nos réserves. Un jour, on nous a tout simplement annoncé que la division n'avait plus de rations de combat, qu’il n'y en aurait plus. Autrement dit, nous devions cuisiner nous-mêmes, en première ligne. Ils nous ont d’ailleurs apporté une sorte de réchaud et des denrées alimentaires, avec lesquels nous avons dû préparer notre bouillie au front."

Ce manque de moyens peut-il expliquer les scènes de pillage que vous décrivez, à Kherson, par les membres de votre unité ?

"Dans toute armée, il y a un voleur, un meurtrier et un criminel. Il n'est pas possible que, dans un si grand groupe masculin, tout le monde soit parfait. Mais comme dans tout pays pauvre, c'est-à-dire dans un pays du tiers-monde, la criminalité est plus élevée. Les gens ne peuvent tout simplement pas se permettre d'acheter un smartphone ou des produits similaires. Et dans des situations extrêmes, face à des biens restés sans surveillance, beaucoup d'entre eux ne peuvent s'empêcher de se les approprier."

Vous êtes parachutiste, enrôlé au sein du 56e régiment de la Garde, une unité considérée comme d'élite. Qu'en est-il des autres régiments. Sont-ils aussi mal lotis ?

"Dans d’autres unités militaires, les problèmes que j'ai décrits n’existent pas. Mais ils en ont d’autres. Par exemple, l'infanterie souffre d’un manque de discipline et de motivation."

Lors du lancement de l'offensive, étiez-vous au courant de la mission qui avait été confiée à votre unité ? Quid de vos camarades ou des officiers ?

"J'ai deviné où les opérations nous amenaient le 23 février. J'ai compris que quelque chose allait se passer et qu'un conflit allait commencer. Mais je pensais avoir une explication logique : à la façon d’une force de maintien de la paix, nous entrions à Donetsk et Louhansk pour organiser un référendum, qui devait permettre à Poutine de se justifier dans l'arène politique. Comme ce qui s’était passé en Crimée en 2014. Il me semblait tout simplement illogique que nous attaquions ouvertement un pays voisin devant le monde entier. Mais dès le 24 février, vu l’ampleur des hostilités – des roquettes qui volaient, des dizaines d'avions et d'hélicoptères au-dessus de nous, d'énormes colonnes d’engins qui se déplaçaient, tiraient… –, j’ai craint sérieusement le début d’une guerre mondiale avec l'Otan."

Qu'en est-il des tactiques militaires employées par l'armée russe ? Étaient-elles efficaces ? Vous racontez avoir vu des camarades tomber sous des tirs "amis"…

"Je ne sais même pas comment on peut parler d'une quelconque efficacité. En général, c'est la tactique de la Seconde Guerre mondiale, de l'Union soviétique. Nos règles de combat n'ont pas beaucoup changé depuis. Elles sont dépassées. Il est évident que face à de nouvelles armes, les tactiques de guerre doivent changer.

Et il est impossible d'agir en grands groupes comme avant, car ils tombent immédiatement sous le feu des systèmes très versatiles. Une propagande folle a provoqué la mort d'un grand nombre de jeunes hommes que je connaissais. Ils sont notamment morts parce qu'ils n'étaient pas correctement approvisionnés et équipés, ou simplement parce qu'ils conduisaient des véhicules non blindés le long des lignes de front."

Pavel Filatiev, soldat de métier, "un grand nombre de soldats russes refusent de servir, démissionnent". - DR

Quel était l'état d'esprit de vos camarades ? De vos officiers ?

"Un grand nombre de soldats ne servent plus. Ils refusent de servir, démissionnent, ne veulent pas continuer. Pourquoi ? Ils n'ont pas peur de la guerre, mais ils ne veulent pas participer à cette guerre, car ils voient tomber un grand nombre de civils, car ils comprennent cela n'a absolument aucun sens. Ils n’imaginaient pas non plus que Poutine se lancerait dans une telle aventure au XXIe siècle."

Comment regardaient-ils l'adversaire, l'armée ukrainienne ?

"Spirituellement et mentalement, les Ukrainiens ne diffèrent pas des Russes : ils sont capables d'abnégation et d'exploits. Il existe de nombreux cas où un soldat se fait exploser héroïquement lorsqu'il est encerclé. Côté armement, les Ukrainiens avaient souvent de vieilles mitrailleuses, parfois dans un état lamentable. Mais en même temps, ils avaient de bonnes munitions, un uniforme militaire, des gilets pare-balles américains et européens, des trousses de premiers soins."

Quel a été, à Kherson, le rôle des unités extérieures à l'armée russe : Wagner, les Tchétchènes, les unités de Donetsk ou Louhansk ?

"Je sais qu'il n'y avait pas de groupe Wagner dans notre direction [Kherson, NDLR]. Quant aux Kadyrovites [les Tchétchènes, NDLR], ils nous ont suivis. C'était la deuxième ligne. Je sais qu'ils étaient en petit nombre, mais nous ne les avons pas rencontrés."

Quelles relations avez-vous pu avoir avec la population civile de Kherson ? Compreniez-vous son attitude de résistance ?

"La plupart d'entre eux fuyaient les combats. La plupart de ceux avec qui j'ai réussi à communiquer avaient peur. Ce sont des gens pacifiques, c'est donc naturel et normal. En même temps, je parle aussi dans mon livre de gens qui ont mis le feu aux positions autour de nous pour les marquer. Ces gens ont aidé leur armée, malgré le danger qu'ils couraient."

Avez-vous été témoin d’assassinats, de torture, d’enlèvements de civils par l'armée russe ?

"Je n'ai jamais rien vu ni entendu de tel à propos d'un membre de mon régiment. Je sais avec certitude que la plupart de mes collègues, s'ils étaient témoins de tirs sur un prisonnier ou de viol d’une femme ne resteraient pas à l'écart. Je suis triste à l’idée que le monde ait découvert des choses aussi terribles. Là où j'étais, ce n'était pas comme ça."

Au moment de votre hospitalisation, après deux mois de combat, quel était l'état de votre régiment ? Combien de morts, de blessés, de désertions, de refus de combattre ?

"Environ 30 personnes ont été tuées, 100 personnes ont été blessées. Maintenant, la situation est encore pire. Beaucoup de gens démissionnent, refusent d'y retourner, résilient les contrats [un "Kontraktivni" peut légalement refuser de monter au front, ndlr]. À leur place sont venus des hommes de 50 ans qui n'ont jamais servi. On leur a promis beaucoup d'argent, et ils ont été immédiatement enrôlés dans les parachutistes et envoyés au front."

Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Vous commencez une nouvelle vie, celle d'un activiste anti-guerre ?

"Je n'ai aucun projet pour l'avenir. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire ensuite. Ce qui est arrivé est arrivé. La vie a radicalement changé, mais pas pour le mieux. Je n'ai pas encore de plans, même pour demain. Mais le fait que désormais, aux yeux de la communauté internationale, le soldat russe apparaisse comme un meurtrier, un voleur et un violeur, me désole. En tant que patriote, je suis offensé que le gouvernement actuel ait conduit notre armée dans un état aussi déplorable.

De nombreuses personnes ont déjà été tuées et blessées des deux côtés. Et si je parviens à gagner de l’argent avec mon livre, je veux envoyer ces fonds aux civils ukrainiens qui ont souffert de la guerre. C'est tout ce que je peux faire maintenant : tendre la main, faire un geste de réconciliation avec l'Ukraine. En faisant cela, je veux faire quelque chose de bien."

Où sont vos proches ?

"Ma mère reste toujours en Russie. Je ne suis pas marié, mais si je l'avais été, je n'aurais probablement pas osé faire ce que j'ai fait."