Beyfortus : cet anticorps qui protège les bébés de la bronchiolite déjà plébiscité par les jeunes parents

On se souvient des urgences pédiatriques débordées l'hiver dernier. D'où l'extrême vigilance concernant l'épidémie de bronchiolite en ce moment. Elle vient de débuter, "à un niveau faible" selon le premier bulletin hebdomadaire de la saison épidémique, publié mercredi par Santé publique France. Un total de 745 enfants de moins de 2 ans (+84% sur une semaine) ont été vus aux urgences pour ce virus, et un tiers d'entre eux ont été hospitalisés, principalement des bébés de moins d'un an. Ces augmentations sont "comparables à celles observées les deux années antérieures à la même période", explique Santé publique France.

Sauf que cette année, la donne change. Un traitement préventif, mis au point par Sanofi , et proposé aux parents directement dans les maternités (ou par le pédiatre pour les enfants nés après le 6 février), est censé éviter 80 % des formes graves des bronchiolites. Une semaine après son lancement, le Beyfortus (le nom de cet anticorps monoclonal) est plébiscité par les parents. Selon nos informations, plus d’un bébé sur deux né cette semaine a déjà été immunisé.

Publicité

Vers un hiver plus calme dans les hôpitaux ?

"La proportion de parents qui ont accepté l’immunisation du bébé dans la semaine qui vient de s’écouler a été supérieure à ce qu’on attendait", confie à France Inter Christèle Gras-Le Guen, pédiatre au CHU de Nantes et chargée par le gouvernement d'accompagner le déploiement du traitement Beyfortus sur tout le territoire. "C’est une excellente nouvelle. Quand on regarde d’autres traitements préventifs comme le vaccin antigrippal ou même le vaccin contre le Covid-19, les parents étaient beaucoup plus réservés. Ce sont des signaux extrêmement positifs."

Dans les hôpitaux parisiens, le taux d’adhésion est même supérieur, entre 60 et 80 % de parents qui disent "oui". Les commandes se multiplient aussi dans les pharmacies (puisque le Beyfortus peut être proposé par les pédiatres aux bébés nés après le 6 février dernier). 30.000 doses ont été commandées cette semaine dans les officines. Reste maintenant à savoir si le laboratoire pharmaceutique Sanofi va suivre le rythme. "Oui", nous assure la direction du groupe.

"Le Beyfortus est censé limiter les formes graves de la bronchiolite", rappelle Christèle Gras-Le Guen. "On attend les premiers résultats d’impact sur les hospitalisations, qui interviendront dans deux à trois semaines, mais c’est déjà une très bonne nouvelle. Si on maintient nos efforts et que les parents continuent d’accepter ce traitement, les services d’urgences pédiatriques et de réanimation pourraient en voir les bénéfices concrets cet hiver".