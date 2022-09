"Bien évidemment" la réforme des retraites sera menée, après des "discussions", assure Élisabeth Borne

Le gouvernement va "bien évidemment" mettre en œuvre la réforme des retraites, indique la Première ministre Élisabeth Borne, invitée de France Inter jeudi. "Ça reste un enjeu très important", assure-t-elle, alors que cette réforme n'a pas été évoquée mercredi soir à l'issue du séminaire gouvernemental qui fixait les priorités de l'exécutif pour les mois à venir.

Des discussions après le Conseil national de la refondation

Le sujet sera bien sur la table mais les "discussions avec les organisations patronales et syndicales et avec les parlementaires" s'engageront seulement après le Conseil national de refondation, qui débute le 8 septembre. Ces concertations concerneront d'abord "l'assurance chômage", précise la Première ministre. La pénibilité du travail sera notamment au cœur des discussions, rappelle-t-elle : "Le sujet est différent selon le métier que vous faites, il y a des gens qui ont démarré tôt et qui ont des carrières longues donc il faut prendre le sujet dans sa complexité."

Élisabeth Borne défend toujours cette réforme : "C'est important que chacun mesure que si l'on veut avoir un modèle social généreux, protecteur, il faut avoir des ressources et on ne peut pas se priver d'une partie de notre capacité de travail pour créer des richesses, c'est aussi important pour financer demain la transition écologique", rappelle la Première ministre.

Le projet de réforme des retraites est porté par l'exécutif depuis le gouvernement d'Édouard Philippe mais il a été à plusieurs reprises repoussé en raison de la forte opposition rencontrée notamment sur le sujet du report de l'âge de départ à la retraite, puis à cause de la crise sanitaire.