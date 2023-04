Bilal Hassani : la ministre de la Culture "très préoccupée par les menaces, les attaques qu'il subit"

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak s'est dite mercredi soir, au micro de France Inter, "très préoccupé" par "les menaces, les attaques" que subit Bilal Hassani. "Ces attaques contre Bilal Hassani, ce sont ni plus ni moins des attaques homophobes, des attaques transphobes. C'est la haine de tout ce qui se rapproche de l'univers queer", a estimé la ministre.

Le concert de Bilal Hassani, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT, prévu mercredi soir dans une ancienne église de Metz, a été annulé après une polémique au sein des mouvances catholiques et traditionalistes locales et des "menaces formulées" contre lui et "son public", a indiqué sa production, Live Nation.

"Je commence à être un tout petit peu fatigué"

"Cela fait déjà plusieurs années qu'il subit un harcèlement sur les réseaux sociaux. Là, de quoi parle-t-on à Metz? Cette basilique n'est plus une église, elle est désacralisée depuis plus de 500 ans. Déjà en 1556, elle était devenue un entrepôt militaire jusqu'au XXᵉ siècle et elle est devenue un espace culturel qui accueille des concerts. Donc déjà, on ne parle pas d'une église au sens cultuel du terme", rappelle Rima Abdul Malak. "Il faut continuer sans relâche à défendre dans notre pays la liberté de création, la liberté d'expression contre tous les intégrismes, contre tous les extrémismes", insiste-t-elle.

Le chanteur, invité de l'émission C à vous sur France 5 mercredi soir, a confié commencer "à être un tout petit peu fatigué" car "ça fait quatre ans que je suis exposé, je reste un être humain, j'ai 23 ans, j'ai commencé quand j'en avais 19, ça fait beaucoup à porter sur mes épaules". L'artiste subit effectivement, depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, des campagnes de harcèlement homophobe.

Concernant le concert en question, il était dénoncé par des mouvances catholiques radicales et de l'extrême droite à Metz, dont le collectif "Aurora Lorraine" qui évoquait d'une "menace" dont il faudrait "protéger" l'édifice, qualifiant les personnes LGBT de "cancer sociétal".

"Leur indignation ne repose sur rien"

Le maire de Metz, François Grosdidier (ex-LR) a estimé que "leur indignation ne repose sur rien" car "depuis cinq siècles Saint-Pierre-Aux-Nonnains n'est plus une église" mais "une salle culturelle qui fait partie de la Cité Musicale Metz !". L'édile s'est désolé que le producteur de Bilal Hassani "cède à une forme de terrorisme intellectuel, au détriment de la culture". "On peut aimer ou ne pas aimer Bilal Hassani, ce qui est inadmissible c'est qu'au nom d'une idéologie on annule un concert. C'est un recul de la liberté d'expression et une concession faite à des extrémistes homophobes".