Billetterie de Paris 2024 : escalade, escrime, BMX... Ces sports déjà épuisés en moins d'une semaine

C'est les montagnes russes pour ceux qui rêvent d'assister aux Jeux olympiques 2024 de Paris. Un an et demi avant le début des JO, il ne reste déjà plus de billets pour aller voir plusieurs disciplines dans le cadre des tirages au sort et des achats par packs. La joie de ceux qui avaient été sélectionnéspour pouvoir acheter leurs tickets a donc vite été transformée en déception. Pour l'instant, sept sports sont concernés :

l'escrime,

l'escalade,

le BMX free-style,

le BMX Racing,

le skateboard,

le triathlon,

le breaking.

"Ça part très bien, très fort. En moins d'une semaine, on a déjà des sports qui sont partis, mais seulement pour cette phase de vente", rassure l'organisation des Jeux. En effet, pour cette première phase de ventes, ouverte le 15 février, trois millions de personnes s'étaient inscrites au tirage au sort et trois millions de billets étaient en jeu, mais uniquement par pack de trois tickets minimum et 30 tickets maximum. Une seconde phase ouvre dans un mois.

D'autres billets bientôt mis en vente

Face à ce succès, Paris-2024 se veut rassurant. "Tous les billets de ces sports déjà épuisés n'ont pas été mis en vente lors de cette première phase", précisent les organisateurs. "Ceux qui veulent des billets pour ces sports pourront tenter leur chance lors de la deuxième phase de vente au détail", expliquent-ils pour rassurer les mécontents.

La seconde phase s'ouvre le 15 mars. Près de sept millions de billets seront en vente au détail pour "100% des sessions sportives", promet Paris-2024. Une fois cette première phase de vente par pack terminée, "quand l'attraction pour les packs sera déclinante", précisent les organisateurs, un nouveau tirage au sort sera effectué du 15 mars au 20 avril, pour des ventes débutant le 15 mai.

Les prix des packs et l'organisation déjà critiqués

Les prix des billets, accessibles dès 24 euros, se sont rapidement envolés, provoquant la colère de beaucoup. Le choix de ventes sous forme de packs, inédit pour des JO, a aussi été vivement critiqué. Certains ont en effet été contraints de composer des packs avec des sports qu'ils ne souhaitaient pas forcément acheter.

Parmi les disciplines les plus demandées lors de cette première phase figurent, dans l'ordre, l'athlétisme, le beach-volley et le football, selon les organisateurs. "Les mécontents pourront bénéficier d'une phase de revente de billets qui interviendra plus tard", précise Paris-2024. Au total, près de 13,5 millions de billets, 10 millions pour les JO et 3,5 millions pour les Jeux paralympiques, seront mis en vente.

Les recettes de la billetterie doivent s'élever à 1,4 milliard d'euros, soit le tiers du budget du Comité d'organisation des JO (Cojo) qui est de 4,4 milliards d'euros.