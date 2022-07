Biodiversité : le cri d'alarme du Président du Muséum national d'histoire naturelle

Un collectif de plusieurs musées au service de la biodiversité

Au micro de Mathilde Serrell, le président de la célèbre institution culturelle rappelle combien il est essentiel pour une institution telle que le Muséum "de participer à la construction d'indicateurs de tendance susceptibles de démontrer que la biodiversité se porte très mal". Ces données sont ainsi mises à disposition de tous les publics pour alerter du mieux possible face à la catastrophe environnementale. Il s'agit de forger une conscience muséale collective dans un projet intitulé "'One World Collection' basé sur la collaboration d'une soixantaine de musées, qui travaillent à la synthèse des connaissances dont ils disposent au sujet du 1,2 milliard de spécimens qu'ils réunissent à eux seuls (sur à peu près 1,5 milliard au total dans toutes les collections naturalistes du monde), pour tenter de mieux révéler l'état de fragilité de notre biodiversité".

Un engagement collectif à l'initiative du muséum qui a pour but de faire comprendre que nous sommes plus qu'à l'aube de la sixième extinction tant les comparaisons menées jusque-là "nous montrent que nous allons de 100 à 1000 fois plus vite sur cette trajectoire-là (6e extinction) et que, par conséquent, nous avons tout intérêt à agir vite" dans la préservation du vivant, alerter sur la situation impérieuse dans laquelle se trouve notre biodiversité.

Publicité

Repenser notre rapport à la biodiversité pour mieux l'analyser

Si les dangers qui touchent le climat peuvent être calculés et mis en adéquation les uns avec les autres pour obtenir un indicateur climatique, Bruno David prévient que c'est encore loin d'être le cas pour la biodiversité, puisqu'on parle bien ici 'de vivant'. Et le vivant, c'est une dimension bien plus complexe à étudier en tant que tel. Elle est imprévisible et difficilement quantifiable. En effet, "la biodiversité, ce sont des milliards de spécimens vivants liés les uns aux autres et on ne peut pas surveiller chaque pissenlit, oiseau, fleur, insecte pour obtenir un indicateur mondial de la biodiversité. C'est très difficile de la quantifier. On a besoin de faire une analyse au cas par cas (hérissons, ours blancs, tigres, éléphants…) pour comprendre que ça ne va pas très bien, que des écosystèmes sont en train de se dérégler et que ça pourrait peut-être mal finir".

Analyser la biodiversité, c'est prendre en compte tout un réseau d'interactions extrêmement complexe qui s'imbriquent nécessairement les unes avec les autres et nous avec. C'est pourquoi le biologiste estime qu'il faut réinterroger notre rapport au vivant, à la biodiversité de toute urgence, car "il est notre jardin mondial, notre assurance-vie à toutes et tous. On n'est absolument rien sans le reste du vivant. Et le 'vivant' lui-même n'est rien sans l'humanité puisque nous formons un tout, nous sommes le vivant".

La solution miracle n'existe pas

À ceux qui évoquent la géo-ingénierie et toute autre initiative scientifique et technique qui détiendraient la solution miraculeuse pour sauver sur le court terme notre biodiversité, cela relève, selon lui, de la naïveté et d'une erreur de compréhension de ce qu'est vraiment la biodiversité et ses enjeux. Quand un seuil est dépassé, il n'y a pas de retour en arrière possible. On n'est pas en position de maîtriser le vivant, mais de mieux le comprendre : "La biodiversité ne revient jamais en arrière. L'idée qui consisterait à penser qu'on va s'en tirer en envoyant des stations dans l'espace pour le bien de la biodiversité, est vain parce que le vivant ne se pilote pas, il s'adapte, il évolue, il s'acclimate, mais il nous échappe constamment. Quand on pense aller dans une direction, la biodiversité en emprunte une autre. Soyons un petit peu plus modeste. Pour mieux penser le vivant, ne prétendons pas qu'il nous est possible de le piloter, respectons-le".

🎧 RÉÉCOUTER - Un monde nouveau : Le biologiste Bruno David au micro de Mathilde Serrell (Première partie d'émission)

🎧 SUIVRE - Réécoutez tous les épisodes du podcast "Un monde nouveau" sur le site et l'App Radio France

📖 LIRE - Bruno David : À l'aube de la 6e extinction : Comment habiter la Terre (Grasset)

📖 LIRE - Bruno David (avec Guillaume Lecointre) : "Le monde vivant" (Grasset) .