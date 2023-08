Biodiversité : un tiers des sites naturels du patrimoine mondial de l'Unesco sont menacés

Les coraux de la grande barrière d'Australie, les gorilles de montagne du parc des Virungas en République démocratique du Congo ou plus près de chez nous, le balbuzard pêcheur, oiseau marin emblématique de la réserve de Scandola en Corse. Les sites naturels de l'Unesco sont un véritable jardin d'Eden de la biodiversité. Ils ne représentent que 1% de la surface terrestre mais abritent un cinquième de la richesse mondiale des espèces (autrement dit 20% des espèces connues).

Et pourtant, même dans ces sites labelisés, la biodiversité est menacée. C'est ce que révèle la première cartographie des espèces vivantes réalisée par l'Unesco dans ses plus de 250 sites naturels en partenariat avec la plus grande société de conservation au monde, l'UICN. Cette cartographie est diffusée ce jeudi.

Le vaquita menacé dans le golfe de Californie

Les sites du patrimoine mondial de l'Unesco abritent jusqu'à un tiers des derniers éléphants, tigres et pandas, 80 % des gorilles de Montagne, la moitié des récifs coralliens ou encore les dix derniers vaquitas recensés. Le vaquita, le plus petit cétacé au monde - il fait environ 1m20 de long - vit dans le golfe de Californie au Mexique et il est une victime collatérale de la surpêche du totoaba, un poisson dont la vessie natatoire est particulièrement prisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Le marsouin se prend dans les filets de pêche. Il a beau vivre dans un site classé Unesco, il est au bord de l'extinction.

Car même labellisés, ces refuges de biodiversité sont eux-aussi menacés. La menace vient du changement climatique - au Canada, le parc national Wood Buffalo a été touché par les incendies de cet été, du braconnage, ou encore de la déforestation, comme à Sumatra en Indonésie où il ne reste plus que 80 rhinocéros. L'habitat de nombreuses espèces est endommagé ou détruit par la pollution, l'urbanisation sauvage ou la construction de grandes infrastructures. Ainsi, au Kenya, le lac de Turkana, le plus grand lac désertique au monde, a été placé sur la liste des sites en péril de l'Unesco, menacé par la construction plus au nord du barrage Gibé III en Ethiopie.

Autre menace : les conflits armés. Dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo (RDC) qui abrite les derniers spécimens de gorilles des montagnes, deux écogardes ont été tués dans une nouvelle attaque de milice fin mai.

"Les sites du patrimoine mondial sont les derniers remparts"

Lazare Eloundou Assomo directeur du patrimoine mondial à l'Unesco appelle à un sursaut des 195 États membres de la convention du patrimoine mondiale de l'Unesco : "Les sites du patrimoine mondial sont les derniers remparts pour la survie de nombreuses espèces, et il faudrait que les gouvernements en soient conscients. Nous ne pouvons qu'être préoccupés, et c'est pour cela que nous appelons à l'action des gouvernements pour mettre en place des stratégies et des politiques nationales d'adaptation pour protéger la biodiversité"

L'élaboration de stratégies et de plans d'action nationaux en matière de biodiversité est justement prévue par l'accord international de Kunming sur la biodiversité conclu en décembre dernier à Montréal. Les Etats se sont engagés à protéger 30 % de la planète. Il y a urgence, certaines espèces ne compte plus que quelques dizaines d'individus. Il ne reste plus que 5000 tigres dans la nature (dont 1200 dans des sites Unesco), ou encore 1800 pandas sauvages (un tiers dans des sites Unesco)