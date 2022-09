Black Indians de la Nouvelle-Orléans au musée du Quai Branly - Jacques Chirac du 4 oct 22 au 15 jan 23

Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac vous propose une exposition Black Indians de la Nouvelle-Orléans dès le 4 octobre 2022. Costumes éblouissants, rythmiques saccadées et joutes chantées : l’exposition rend hommage à l’extraordinaire créativité des Africains-Américains de Louisiane à travers les défilés de Black Indians. Un vibrant témoignage avec pour sujet principal les réalisations culturelles les plus spectaculaires de la communauté africaine-américaine dans les domaines carnavalesques, musicaux et artistiques

* 1 The Sprit in the Dark - musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Les Black Indians sont des groupes d’Africains-Américains organisés en « tribes » qui défilent chaque année au carnaval du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans avec des costumes inspirés des tenues cérémonielles amérindiennes. Une tradition qui remonte à la deuxième moitié du 19e siècle, née de la résistance aux interdits ségrégationnistes, parallèlement au carnaval officiel de La Nouvelle-Orléans dominé par la communauté blanche – et dont les Africains-Américains étaient largement exclus.

Les Black Indians constituent l’expression la plus flamboyante des performances culturelles et carnavalesques de la communauté africaine-américaine de La Nouvelle-Orléans. Ils incluent également les « Second Line », les « Baby Dolls » et les « Skull and Bone Gangs ».

Si la violence scande tous les moments saillants de l’histoire louisianaise des Africains-Américains – violence de leur capture et de leur déracinement, de la traversée et du débarquement à La Nouvelle-Orléans, de l’esclavage, de la guerre de Sécession, de la ségrégation et du racisme – elle façonne leur parcours protéiforme, entraînant des stratégies de résistance et un processus fort complexe de résilience, de réorganisation sociale et de créativité culturelle et artistique.

* 2 Sale of Estates - musée du Quai Branly - Jacques Chirac

L’exposition, conçue en collaboration avec les représentants des communautés des Black Indians, s’organise en six tableaux consécutifs selon un parcours à la fois géographique, de l’«Ancien Monde » au «Nouveau Monde », et chronologique, des débuts de la présence européenne en Louisiane à la période contemporaine.

Elle vise à documenter cette histoire et célébrer cette créativité avec, pour axe central, le carnaval du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans, l’une des plus flamboyantes démonstrations de résilience et d’affirmation culturelle et artistique.

* 3 Costume de Big Chief des Mardi Gras Indians - musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Derrière les éblouissants costumes des Africains-Américains de Louisiane, tels que ceux des Black Indians, l’exposition révèle une culture singulière, construite par plus de trois siècles de résistance contre les assauts répétés de la domination sociale et raciale (lois ségrégationnistes Jim Crow, White League de la Louisiane, le Ku Klux Klan et la pratique du Convict Leasing…), tant sous la colonisation française qu’après l’indépendance américaine.

* 4 Mardi gras indians_Charles Freger - musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Commissaire principal Steve Bourget , responsable de collections Amériques musée du Quai Branly - Jacques Chirac assisté par Julie Baird-Smith

, responsable de collections Amériques musée du Quai Branly - Jacques Chirac assisté par Commissaire associée Kim Vaz-Deville , professeur, Xavier University of Louisiana, La Nouvelle-Orléans.

, professeur, University of Louisiana, La Nouvelle-Orléans. Commissariat scientifique Bruce « Sunpie » Barnes , Chef des Skull and Bones et membre du conseil d’administration du Backstre et Cultural Museum

, Chef des Skull and Bones et membre du conseil d’administration du Backstre et Cultural Museum Gaëlle Beaujean , responsable de collections Afrique, musée du Quai Branly - Jacques Chirac

, responsable de collections Afrique, musée du Quai Branly - Jacques Chirac Victor Harris , « Big Chief » des Mandigo Warriors et membre du Backstre et Cultural Museum

, « Big Chief » des Mandigo Warriors et membre du Backstre et Cultural Museum Sarah Ligner , responsable de l’Unité patrimoniale Mondialisation Historique et Contemporaine, musée du Quai Branly - Jacques Chirac

, responsable de l’Unité patrimoniale Mondialisation Historique et Contemporaine, musée du Quai Branly - Jacques Chirac Kevin Martin, vidéographe et membre du conseil d’administration du Backstre et Cultural Museum

vidéographe et membre du conseil d’administration du Backstre et Cultural Museum Sara Le Menestrel , directrice de recherche CNRS Centre d’études nord-américaines FHES

, directrice de recherche CNRS Centre d’études nord-américaines FHES Cécile Vidal, directrice d’Études, Centre d’études nord-américaines, EHESS

directrice d’Études, Centre d’études nord-américaines, EHESS Partenaire Karen T. Leathem, Historienne, Louisiana State Museum

* 5 Manteau de la danse des bisons. - musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Image principale : Costume de reine composé d'éléments perlés dont un collier représentant une magnifique tête de bison ; un tablier sur lequel on peut apprécier un autre bison blanc, complet celui-ci, traité en bas-relief ; des jambières, des souliers, une large couronne et des plaques perlées qui constituent de véritables tableaux - Auteur de l'œuvre : Elenora Brown - Photographes du musée : Pauline Guyon - © musée du Quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon

1 The Sprit in the Dark, 2022 © Jeffrey David Ehrenreich - Suit dedicated to Collins "Coach" Lewis, Big Queen Kim Boutte, Sylvester Francio, and Victor's parents Andrew and Alma Harris

2 Sale of Estates, Pictures and Slaves in the Rotunda, New Orleans - The Historic New Orleans Collection

3 Costume de Big Chief des Mardi Gras Indians - Costume de « Big Chief » confectionné et porté par Monsieur Darryl Montana durant le carnaval de 2015. M. Darryl Montana était jusqu’en 2017 le « Big Chief » de la tribu des « Yellow Pocahontas Hunters ». Il possède plusieurs costumes de « Mardi Gras Indians » dont plus d’une trentaine ayant appartenu à son père M. Tootie Montana, précédent « Big Chief » de la même tribu jusqu’à son décès en 2005. M. Tootie Montana était certainement l’un des acteurs les plus influents des « Black Indians ». Il a créé 52 costumes durant sa longue carrière et on lui attribue l’introduction du style architectural et tridimensionnel qui a révolutionné la confection de ces costumes. Ce costume est exemplaire de ce style – Auteur de l’œuvre Darryl Montana - © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon

4 Mardi gras indians_Charles Fréger

Photographie tirée de la série "Mardi Gras Indians" - Auteur de l'oeuvre: Charles Fréger - © musée du quai Branly - Jacques Chirac

5 Manteau de la "danse des bisons". Cadre formé d'une ligne noire. A l'intérieur décor peint en noir, bleu clair et rouge. Le motif peint au centre est la toile d'araignée, symbole de la chance à la chasse ou à la guerre, tout autour des animaux divers (héron, poisson, cervidés, chevaux, ours) ainsi que sept danseurs costumés en bisons – Photographe du musée Patrick Gries, Valérie Torre - © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Valérie Torre

6 Composé de cornes fendues, d'une bande en peau brodée de piquants de porc épic, et de poils peints - Photographes du musée: Bruno Descoings, Patrick Gries - Copyright: © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Bruno Descoings

* 6 Composé de cornes fendues - musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Sources musée du Quai Branly – Jacques Chirac

Cette exposition est organisée par le musée du Quai Branly - Jacques Chirac avec le précieux soutien du Louisiana State Museum.