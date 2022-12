"Blanc" de Sylvain Tesson : "livre de droite" ou "ouvrage plein de charme" ? L'avis du Masque et la plume

Jérôme Garcin présente "Blanc" : "1 600 kilomètres à travers les Alpes"

Le journaliste à L'Obs explique : "Il est le numéro Un des ventes, devant les primés de l'automne. L'auteur de La Panthère des neiges, prix Renaudot 2019, fait dans Blanc (Gallimard) le récit de sa traversée des Alpes à skis et à peaux de phoque. Il l'a effectuée avec son ami, le guide de haute montagne Daniel Dulac, depuis Menton jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Une expédition de 1600 kilomètres entre terre et ciel, menée pendant quatre hivers de 2018 à 2021. Confinement compris. Il a comme compagnons Saint-Augustin, Rimbaud, Cendrars, Proust… Et d'autres encore.

Patricia Martin : ""Blanc", un livre plein de charme sur l'alpinisme comme métaphore de la vie"

D'une manière générale, Patricia Martin (France Inter) a plutôt aimé le livre. "Puis, quand Sylvain Tesson aperçoit les palmiers du lac Majeur depuis la montagne, on lui dit que c'est le plus bel endroit du monde ! Il décrit très bien ce paysage, et forcément, ça m'a touchée.

J'apporte toutefois un bémol. J'espère que la boucle est bouclée, qu'il arrêtera de nous parler des montagnes, du froid, de la Sibérie, etc. qu'il va aller explorer d'autres termes, au sens symbolique. On ne lui demande pas d'aller dans les tropiques, mais de faire autre chose, peut-être même une œuvre de fiction. Je trouve que l'alpinisme en tant que métaphore de la vie est bien campé. Quand il dit qu'il faut chercher l'assiette pour pouvoir continuer à avancer…

Quand il imagine à un moment où il n'a pas grand-chose à faire dans un refuge que c'est dans ces circonstances-là, que nos ancêtres ont inventé les jeux de cartes, les devinettes, les nœuds de marins, etc. Il y a de beaux passages qui sont une façon d'être lié à son espèce.

Je trouve que Blanc a beaucoup de charme. Toute la démonstration sur le blanc et ses vertus est réussie.

Et puis il y a cette présence à la fois absolue, tyrannique de l'instant. Il y a des moments magiques, d'autres de m… Et puis on arrive dans un refuge. Et c'est la chaleur du poêle, l'odeur de soupe, le bouquin de poche qui traîne dans lequel on se plonge. Sur la valeur de l'effort physique et du corps, il cite notamment Tolstoï, qui recommandait quatre heures d'exercice physique par jour avant de manger la soupe.

Enfin, il m'a amusé quand il écrit que Dieu est suisse !"

Arnaud Viviant : ""Blanc" est de la littérature de droite"

"Beigbeder a arrêté la coke, mais Tesson n'a pas arrêté la neige ! Récemment, un journaliste m'a appelé pour me demander si Sylvain Tesson était un écrivain de droite. Il l'est. Dès la première page, il écrit une bêtise sur Lénine. Sylvain Tesson raconte que Lénine, sur son lit de mort, a dit : "Que faire ?" Or, tout le monde sait que "Que faire ?" est un ouvrage que Lénine a publié en 1901. Il n'a jamais dit ça.

On sait quelle est la dernière phrase prononcée par Lénine. Une armée de dactylos était réunie autour de lui pour noter tout ce qu'il disait à la fin de ses jours. Sa dernière phrase a été : "Ici, je me heurte à une contradiction" et il est mort. C'est beaucoup plus fort que "Que faire ?" Robert Leenhardt, l'auteur de L'Établi, raconte cela dans ses livres. Je suis désolé, mais quand je lis une erreur dès la première page, je me dis qu'il y a un problème.

Par ailleurs, il y a un passage dans Blanc sur les migrants. Cette région, dont il parle, est celle par laquelle passent les migrants. Et eux, n'ont pas les Davidoff à fumer le soir dans le refuge en lisant Rimbaud. Ces cinq lignes sont vraiment de droite. Il dit : " Il y a des migrants qui fuient "la guerre d'islam" pour arriver aux rives chrétiennes qui sont les seules à leur donner une chance." "Les rives chrétiennes ?" Quelle est cette manière de s'exprimer. Je vous passe tout le reste qui est pour moi de la littérature de droite. Bien sûr, il en faut, mais on a le droit de dire qu'elle est de droite."

Frédéric Beigbeder n'est pas d'accord : "Il est autant soutenu par des libéraux que par France Inter, que j'estime étant de gauche. Je pense plutôt qu'il y a une esthétique très gouvernementale de sobriété heureuse dans ce livre. Sylvain Tesson revient à des fondamentaux : la fatigue, la faim, l'effort… Il est très sobre dans le sens où depuis son accident, il n'a plus le droit de boire une goutte d'alcool ! On prend Tesson à tort pour un réac alors que c'est un éco-conservateur. Il est vert et il aime la nature, dont il veut protéger la pureté."

Arnaud Vivant reprend la parole : "Il y a pour moi dans ce petit livre des marqueurs stylistiques de droite. À un moment, il dit : "Nous funambulions". Je trouve ça très joli, c'est merveilleux. Mais enfin... Ensuite, après les migrants, il y a l'attaque contre les psys "qui feraient mieux de faire du ski", dit-il… C'est un vrai petit livre de droite. Sylvain Tesson est devenu le nouveau Jean d'Ormesson dans la bibliothèque française."

Frédéric Beigbeder : "Blanc, un livre qui voyage à notre place"

"Il est intéressant de s'interroger sur le succès de Sylvain Tesson. Son écriture est assez naïve. Il décrit les montagnes comme des paysages de trains électriques et il parle un moment d'une forêt qui ressemble à un mikado de cristal. C'est une écriture presque enfantine et lui-même reconnaît qu'il est un ado attardé. C'est un enfant gâté, immature, qui fuit l'ennui dans ses efforts, ses ascensions et ses voyages depuis 20 ou 30 ans. Sa démarche fait penser à Nicolas Bouvier et à tous les écrivains voyageurs. Or, ces auteurs-là ne vendent pas tellement de livres.

Le succès de Sylvain Tesson doit nous dire quelque chose sur ce que c'est que la France. C'est un pays de flemmards qui lisent Sylvain Tesson pour voyager. Eux, qui ne sont pas capables de se bouger les fesses eux-mêmes, qui sont mous et amorphes, adorent Tesson, car il fait l'effort à leur place. Il vit à notre place. Les lectrices de Sylvain Tesson vivent par procuration, et les lecteurs sont complexés. Ce qui est mon cas. On est jaloux, car on admire ce qu'il fait et son courage. C'est un survivant. Il a failli mourir en 2010 dans son accident, et là aussi, dans une avalanche. C'est du masochisme."

Elisabeth Philippe : "Blanc, un ouvrage répétitif, fatigant et empreint de religiosité"

Dès ce passage page 23 sur les migrants, j'ai failli refermer le livre tellement il est révélateur d'un aveuglement idéologique absurde. Je me suis accrochée. Mais c'est un ouvrage extrêmement répétitif. Chaque jour, il chausse les skis. Alors soit il fait beau, soit il y a un grésil "qui torgnole", pour reprendre son expression. Après hop, on rentre au refuge, on mange une petite soupe, on fume un petit cigare, on lit trois pages, on fait dodo et hop, le lendemain, rebelote. Et c'est comme ça sur 200 pages. C'est pénible !

Quand il cite Virginie Despentes, il y a de l'ironie. On parlait de sobriété : c'est tout le contraire. C'est une écriture grandiloquente, avec l'usage de néologismes, de passé de l'imparfait du subjonctif, de la majuscule à blanc… Dans Blanc, on cite Rimbaud, on essaie de l'imiter, on fait des petits dialogues spirituels avec ses coéquipiers.

Sinon, c'est vraiment fatigant. Sur le blanc, il ne dit rien à part critiquer les clichés véhiculés sur le blanc. Mais il dit exactement la même chose : le blanc, c'est la pureté… Dans ce livre, il y a beaucoup de religiosité. Sur le chemin, il ne voit que des calvaires et des statues de Sainte Vierge…

Parfois, c'est assez drôle lorsqu'il rencontre notamment le fils de l'historien des idées, théoricien de la littérature et médecin psychiatre suisse Jean Starobinski, ce qui donne un côté salon littéraire. Sur le blanc, je conseillerais plutôt de lire ou de relire Derek Jarman, cet artiste anglais qui avait écrit Chroma, un livre sur la couleur qu'il a écrit alors qu'il commençait à perdre la vue. Sur le blanc, il dit que c'est la couleur du mensonge et du pouvoir."

