Bleues : privée de Mondial de foot, Kheira Hamraoui y voit "une injustice de plus"

Pour elle, cette mise à l'écart est "une injustice de plus". Kheira Hamraoui, ex-attaquante du PSG (elle a quitté le club il y a une semaine), s'est dite "très triste et en colère" de ne pas avoir été sélectionnée par Hervé Renard, qui a dévoilé mardi sa liste des Bleues pour la Coupe du monde de football de cet été. Invitée de France Inter mercredi matin , la joueuse a regretté de ne pas avoir été jugée "simplement sur le sportif", comme l'avait promis, selon elle, le sélectionneur. "Je le prends comme une injustice, j'en ai vécu beaucoup ces dernières années et là, c'est vraiment une de plus", dit-elle, en référence à son agression en novembre 2021 dans les Yvelines.

"Je lui ai dit que la décision était sportive. (...) J'ai décidé en mon âme et conscience. Est-ce que des joueuses sont capables de faire la compétition et de rester sur le banc ?", a estimé en conférence de presse mardi Hervé Renard au sujet de la joueuse, sélectionnée près de 40 fois, encore appelée en février dernier. "Vivre une Coupe du monde, sur le terrain ou le banc, c'est le rêve de tout le monde. C'est ce qui m'a fait tenir debout cette dernière saison, le fait de ne pas avoir mon nom sur la liste, ça m'a fait mal", répond mercredi matin Kheira Hamraoui.

"J'ai enfin compris que le but, c'était de me faire tomber"

Il y a plus de deux ans désormais, deux hommes cagoulés l'avaient frappée sur les jambes à coups de barre de fer, alors qu'elle rentrait en voiture avec son ancienne coéquipière parisienne Aminata Diallo. Cette dernière a été mise en examen en septembre dernier pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Cinq autres personnes sont mises en examen dans cette affaire.

Les suites de cette agression ont, de fait, tenu la joueuse éloignée des bancs, mais ont aussi généré de très vives tensions avec des joueuses du vestiaire parisien, qui se sont retournées contre Kheira Hamraoui, lui reprochant d'avoir orienté les enquêteurs sur Aminata Diallo. La footballeuse publie un livre, "Kheira à contre-pied" (JC Lattes), dans lequel elle raconte cette histoire mouvementée. "J'ai enfin compris le but : c'était de me faire tomber et que je quitte le Paris Saint-Germain", estime-t-elle au micro de Sonia Devillers . "Aujourd'hui, je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu tenir face à ces pressions", s'interroge-t-elle, expliquant avoir vécu "un enfer".

Certes écartée pour le prochain Mondial, Kheira Hamraoui garde toutefois espoir de reporter un jour le maillot bleu : "Tant que je jouerai au football, j'y croirai jusqu'au bout", insiste-t-elle. Pour l'heure, elle n'envisage pas d'évoluer dans un club français : jouer en France "a été très dur et j'ai besoin d'un environnement sain", explique celle qui est aussi une ex de Barcelone. "Je me suis rendu compte que c'est un monde toxique", conclut-elle, où "les gens peuvent être très méchants et sont prêts à tout pour vous détruire".