Blind runner au Théâtre de la Bastille du 5 au 20 octobre 2023

Blind runner : Une jeune femme, rendue aveugle par une balle tirée lors d’une manifestation, cherche à fuir son pays et à rejoindre le Royaume-Uni. Afin de pouvoir franchir de nuit les 27 kilomètres du tunnel sous la Manche, elle s’entraîne à courir et fait la rencontre d’un couple dont la femme, journaliste, est prisonnière politique. Malgré la prison, ce couple va également trouver dans la course un moyen de maintenir le lien, de part et d’autre du mur qui les sépare. (Christophe Pineau)

Blind runner - Benjamin Krieg

Amir Reza Koohestani livre ses intentions (avril 2023 – sources Théâtre de la Bastille) :

« En Iran, au cours de l’hiver 2009, après l’érosion du mouvement vert dès lors que le Gouvernement a répondu aux manifestant·es par des balles réelles, les gens, peu à peu désespéré·es de voir se concrétiser l’impossibilité de changer le système politique du pays, sont rentré·es chez elles·eux, rampant de la rue jusqu’au coin de leur canapé. C’est alors que j’ai commencé à courir

Pour moi, courir était une alternative aux manifestations qui n’avaient plus lieu et à la liberté qui nous avait quittés pour la énième fois.

Au bout de quelques courses, j’ai soudain ressenti des crampes dans les muscles à l’arrière de ma jambe et le médecin orthopédiste m’a interdit de courir pour une durée indéterminée.

Samaneh Ahmadian, la dramaturge de ce spectacle, m’a d’abord montré la photo de coureur·ses aveugles à côté de leur coureur·se-guide aux Jeux paralympiques de Tokyo. Deux corps, dont la main est liée à celle de l’autre, l’un·e aux yeux bandés et l’autre aux yeux grands ouverts, courent de toutes leurs forces. En voyant ces photos, quelque chose a remué en moi. La course à pied, qui a toujours incarné pour moi une image de liberté, a trouvé cette fois une manière de compléter la définition de la liberté. À l’instar d’une personne aveugle accompagnée de son. sa coureur·se-guide, la liberté est collective. On ne peut pas être libre quand on est seul·e. En présence de la foule, la liberté et la lutte pour la liberté prennent tout leur sens.

En septembre 2022, Niloofar Hamedi est la première journaliste à rapporter l’hospitalisation et ensuite la mort de Mahsa Amini des suites d’un passage à tabac par des agents de la police dite de la moralité ou des mœurs. Ce reportage a déclenché le soulèvement social Femme, Vie, Liberté.

À peine quelques jours après la publication de son reportage, Niloofar Hamedi est arrêtée à son tour. À ce jour, elle est toujours en prison sans avoir eu de procès.

Zia Nabawi, un prisonnier politique qui a passé huit ans de sa jeunesse dans une prison de la République islamique, a choisi comme thème de son mémoire de maîtrise La phénoménologie de l’expérience carcérale… Pour quelqu’un·e qui souhaite adopter une approche artistique et humaniste à l’égard des prisonnier·ères politiques, la lecture de ce mémoire de trois cents pages constitue un véritable cadeau.

Les émigrant·es fuient soit des dictateurs qui sont les marionnettes de puissances mondiales, soit la pauvreté résultant de siècles de pillage de leurs biens par les puissances coloniales. Néanmoins, les Européen·nes ne veulent pas assumer leur responsabilité, qui déstabiliserait leur vie. Iels s’efforcent de repousser les immigrant·es loin de leurs terres.

Cela a pour conséquence qu’il ne reste pas d’autre option aux émigrant·es que de s’engager sur des routes périlleuses, telles que la traversée du tunnel sous la Manche dans lequel passe toutes les quelques heures un train à grande vitesse qui roule à 160 km/h. Si iels ne parviennent pas à parcourir la distance de 38 kilomètres avant le passage du TGV Paris-Londres, il ne restera d’elles·eux que la seule tache de leur sang sur les murs. »

►►► Distribution

Texte et mise en scène Amir Reza Koohestani

Avec Ainaz Azarhoush et Mohammad Reza Hosseinzadeh

Dramaturgie Samaneh Ahmadian

Lumières et scénographie Éric Soyer

Vidéo Yasi Moradi Benjamin Krieg

Musique Phillip Hohenwarter Matthias Peyker

Traduction française et adaptation surtitrage Massoumeh Lahidji

Spectacle présenté en coréalisation avec le Festival d'Automne à Paris