Bliss Hot Stories, le podcast de témoignages sans tabous sur la sexualité féminine

Clémentine Galey est à l'origine du podcast Bliss Stories, qui depuis sa création rassemble 45 millions d'écoutes cumulées. Il propose des témoignages, sans tabous, sur la maternité. À son micro, des personnalités et des anonymes racontent leur désir ou non d'enfant, leur parcours, parfois difficile, pour devenir mère, ainsi que les joies et les peines du post-partum.

Bien loin de l'image lisse et idéalisée d'une maternité sans aspérités, les récits proposés permettent de s'identifier ou de connaître ce que vivent vraiment les mères. Après ce podcast d'utilité publique, et les divers événements qui en ont découlé, comme son spectacle joué à guichets fermés tiré du podcast, elle s'attaque désormais à un sujet encore trop peu abordé, sous un prisme intime et joyeux, la sexualité féminine, avec une capsule de podcasts pour l'été.

Clémentine Galey, au grand Rex, à Paris, lors du spectacle Bliss. - Victor Point

Huit épisodes au total sont diffusés, à raison d'un tous les lundis de l'été. Ces témoignages anonymes de femmes parlent d'un changement, de la découverte d'une sexualité libérée et assumée. Elles racontent le moment où elles ont laissé leur vie sexuelle prendre un tournant inattendu. Libertinage, BDSM, couple libre, plan à trois... Ce sont des histoires de femmes qui sortent des pratiques sexuelles standardisées et des injonctions, pour montrer un répertoire extrêmement vaste. Elles sont ainsi devenues maîtresses de leur sexualité, en prenant par exemple des initiatives et en quelque sorte le pouvoir, ce qui change des représentations de femmes passives, avec des hommes aux commandes, comme dans la plupart des contenus porno vidéo.

Comme le disait Mathilde Serrell dans l'émission Un Monde Nouveau , à propos de ce podcast : "Il y a un manque de récits sur la sexualité, certainement un nouvel espace quelque part entre le pornaudio et les affirmations, les injonctions à la sexualité libérée. C'est un peu ce que fait Clémentine Galey avec cette nouvelle déclinaison qu'on peut découvrir en ce moment, les Hot Stories de Bliss."

Clémentine Galey est revenue pour nous sur ce qui lui a donné envie de créer cette capsule et sur son ambition d'aider les femmes, dans tous les aspects de leur vie, au départ la maternité, et maintenant la sexualité.

Comment vous est venue cette idée de capsule ?

D'habitude, le podcast Bliss s'arrête deux mois pendant l'été, mais beaucoup d'auditrices disaient être tristes de cette coupure. Il y avait une grosse attente et elles me disaient "Oh là là, mais comment on va faire pour attendre deux mois ? On a plus notre épisode tous les lundis". Avec mon équipe, on a réfléchi à du contenu qu'on pourrait leur proposer vraiment spécifiquement pour l'été. Moi, je trouve que l'été est évidemment propice à la redécouverte de son partenaire, parce qu'on a plus de temps, à la reconnexion à son corps aussi... L'été, c'est quand même synonyme a priori de chaleur, de longues soirées, de fêtes, de retrouvailles entre amis, et en couple.

Je me suis dit qu'on allait proposer une capsule d'été avec des histoires croustillantes de femmes pour éveiller nos sens et parler de sexe de manière décomplexée, comme on parle de maternité d'une manière décomplexée, avec des vraies histoires. Jusqu'à présent, ce qui est beaucoup proposé, c'est de la fiction érotique. Et moi, la fiction érotique – même si j'imagine que ça plaît à beaucoup de gens – ça ne me fait ni chaud ni froid, alors que je trouve qu'il n'y a pas plus sexy, plus séduisant qu'un récit véridique. On a créé "Bliss Hot Stories" parce que nous ne sommes pas que des mères et que pour faire un bébé, eh bien, il faut faire l'amour. L'été est aussi un moment pour écouter des histoires, mais des histoires un peu différentes.

Est-ce que les témoignages ont été difficiles à trouver ? Ça a été plus compliqué que pour les récits de maternité de Bliss ?

Oui, ça a été dur. D'une part, parce qu'on ne voulait pas non plus trop révéler le contenu de ces épisodes à l'avance. Moi, j'aime bien garder un peu la surprise et surprendre ma communauté. C'est une journaliste avec qui on travaille qui a pris en charge la production et notamment le casting des témoins qu'on a beaucoup supervisé, parce que c'est notre cœur de métier. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait malheureusement. On a eu beaucoup d'histoires d'adultère. Et d'ailleurs, c'est ce que certains nous reprochent, dans les commentaires négatifs. Mais c'est vrai que ça peut être excitant une histoire d'un soir comme ça, volée à la vie, ou le boss qui est inenvisageable, qui tout d'un coup se transforme en un amant torride. C'est cliché, mais c'est des témoignages qui reviennent hyper souvent en fait. Quand tu fais un appel à témoins en disant : "racontez-nous votre histoire la plus croustillante de sexe", eh bien il y a beaucoup d'histoires d'adultère qui se terminent plus ou moins bien d'ailleurs, par une séparation ou pas. Mais il y a aussi des expériences en couple. Je n'ai pas eu le casting idéal, mais je suis très fière et très contente de ce qu'on a.

C'est courageux, pour ces femmes, de témoigner sur ces sujets-là. Elles ont du mérite, car elles font ça dans le fond pour la sororité, pour déculpabiliser les autres, parce qu'elles-mêmes ont été tellement pétries de culpabilité, ou n'ont pas écouté assez leurs désirs, qu'une fois qu'elles y accèdent, elles ont envie que les autres sachent que c'est possible, qu'on peut aller dans des chemins qu'on aurait a priori pas emprunté ou pas pensé pouvoir emprunter. En fait, il n'y a rien de grave. Ça répond à un désir parfois fugace, parfois un peu plus important. Mais ce qui est important, c'est de s'écouter soi et de faire les choses de la manière la plus libérée possible, sans que ça fasse du mal évidemment à l'entourage.

La sexualité féminine est-elle encore trop en dehors des radars ? Est-ce qu'il y a un manque d'informations et de récits ?

Oui, même si je trouve que ça va mieux depuis quelques années, heureusement. D'ailleurs, les prochaines générations vont être beaucoup plus libérées que nous. Pour les femmes nées dans les années 1980 disons, et je m'inclus dedans, qui ont entre 35 et 50 ans, et même bien plus, toutes celles qui ont une vie sexuelle active ou en tout cas qui ont envie d'avoir une vie sexuelle active, elles sont un peu entre les deux générations. Entre la génération de nos parents, qui sont quand même encore très empreints de patriarcat, de modèles de couples hétérosexuels assez classiques, voire même très classiques.

Et en dessous de nous, il y a cette autre génération, entre 18 et 30 ans. Là, la sexualité est beaucoup plus fluide, les genres sont plus flex, tout est plus simple. On tombe amoureux d'une personne, on ne tombe pas amoureux d'un genre, on tombe amoureux de plusieurs personnes si on veut, on fait l'amour avec ses amis, etc. Les frontières sont clairement beaucoup plus fines. Les jeunes naviguent comme ça allègrement dans une exploration qui est très vertueuse, je trouve. Nous, notre génération, les enfants des années 1980, on n'a pas eu accès à ça en fait. Et du coup, on le découvre sur le tard. On découvre l'orgasme, le clitoris, le womanizer plutôt à 30 ans qu'à 20 ans, avec dix ans, voire quinze ans, voire parfois vingt ans de décalage avec la prochaine génération qui sait déjà ce que c'est qu'un clitoris.

Nos mères ne nous en ont jamais parlé, nos professeurs encore moins. Et nos copines n'osaient pas non plus. Chacune faisait sa propre exploration, son propre chemin dans son coin. Si seulement on se l'était dit plus tôt, on aurait pris possession de notre corps beaucoup plus tôt. Quand, enfin, tu prends possession de ton désir et de ton corps, ça ouvre un champ des possibles extraordinaire. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce podcast, pour que les femmes se réveillent, que celles qui sont disons un peu endormies puissent se réveiller à leur rythme.

La sexualité des mères est-elle plus encore un angle mort dans les représentations ? N'y a-t-il d'ailleurs que des témoignages de mères dans ce podcast ?

La sexualité des mères est d'autant plus taboue, puisque qu'après avoir vécu une lune de miel et avoir souvent eu envie de faire l'amour frénétiquement pour concevoir un enfant, évidemment, la plupart du temps, tout ça s'oublie un peu. Le corps change, les désirs changent et les priorités changent. Et on connaît combien de mères qui ont mis ça vraiment en deuxième, troisième ou quatrième plan pour se concentrer sur leur bébé, et sur leur nouvelle vie de mère, et qui en oublient la femme, l'amante, la maîtresse qu'elles étaient.

Pour l'instant, ce ne sont quasiment que des mères dans Hot Stories. Mais dans un deuxième temps, vu que les audiences sont extrêmement concluantes, l'idée, c'est que ça devienne pérenne, que Hot Stories ait son flux propre. Et qu'on puisse ouvrir justement à des histoires d'hommes, de couples, d'hétérosexuels, d'homosexuels, de jeunes, de vieux... et que ça devienne un terrain de jeu, une ressource de témoignages beaucoup plus variée.

Vous pouvez retrouvez "Hot Stories" sur le site de Bliss et sur les plateformes d'écoute de podcasts.