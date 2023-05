Blocage des sites porno aux mineurs : quelles sont les limites des systèmes de vérification d'âge ?

Le ministre chargé de la Transition numérique veut se battre contre les "mercenaires cupides et irresponsables" qui propagent sans limite les contenus pornographiques sur Internet. Jean-Noël Barrot présente ce mercredi en Conseil des ministres le projet de loi visant à "sécuriser et réguler l'espace numérique" dont l'une des mesures phares est de bloquer les sites pornographiques qui ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs.

"Deux millions d'enfants sont exposés chaque mois aux contenus pornographiques en ligne dans notre pays", a affirmé le ministre lors d'un point presse mardi après-midi. "Il nous faut soustraire nos enfants au déferlement d'images porno en accès libre sur Internet, déversées par ces mercenaires cupides et irresponsables qui considèrent que leurs recettes publicitaires, le trafic sur leurs sites, valent mieux que la santé de nos enfants", a asséné Jean-Noël Barrot. Une procédure judiciaire est déjà en cours contre cinq sites pornographiques mais le projet de loi "qui renforce les pouvoirs de l'Arcom nous permettra d'agir plus vite et plus fort", a indiqué le ministre.

Son plan d'attaque se résume en deux étapes : imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et si ce n'est pas le cas, donner le pouvoir à l'Arcom d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage et le déréférencement de ces sites sur les moteurs de recherche. Charge à l'Arcom de définir les contours d'un système de vérification d'âge. Quatre sénatrices ont déjà planché sur le sujet (la centriste Annick Billon, la LR Alexandra Borchio Fontimp, la communiste Laurence Cohen et la socialiste Laurence Rossignol). Dans leur rapport sénatorial , dont s'inspire le projet de loi, elles recensent plusieurs systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs. Mais la plupart comportent d'importantes limites.

Le système du "double anonymat" privilégié

Les sénatrices ont notamment étudié la possibilité d'utiliser les cartes bancaires, via "une prise d’empreinte ou un micro-paiement", pour vérifier l'âge de l'internaute qui souhaite accéder à un site pornographique. Problème : il est possible d'avoir une carte bancaire avant 18 ans. Les sénatrices ont aussi étudié l'hypothèse d'une utilisation d'une intelligence artificielle pour faire une analyse faciale et produire une estimation d’âge. Mais il y a là un risque que le système soit détourné pour capturer des vidéos à l’insu des personnes. Autre option : la vérification par consultation d’une base de données nationale, avec par exemple l’utilisation de la carte d’identité. Mais il y a un risque élevé de collecte de données. Quant à la possibilité d'interdire la gratuité des contenus pornographiques, "le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de considérer qu’il s’agit d’une atteinte trop grande à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce des éditeurs de sites pornographiques", notent les sénatrices.

Face à toutes ces limites, le système qui tient la corde est celui du "recours à un dispositif de tiers de confiance ou de double anonymat" , expliquent les sénatrices, qui se basent notamment sur le travail de la Cnil. Afin de respecter l'anonymat des utilisateurs des sites pornographiques, il est préférable de passer par un site tiers pour vérifier l'âge des utilisateurs. Concrètement, cette proposition tient en cinq étapes :

Le site pornographique fournit à la personne qui souhaite accéder à ses contenus un formulaire à faire signer numériquement à un tiers qui connaît son âge. Ce tiers ne connaîtra pas l'origine du formulaire.

Ce tiers peut être sa banque, son fournisseur d'énergie, etc. L'utilisateur s'y connecte via une nouvelle fenêtre.

Si la personne a l'âge requis, le site tiers signe le document et le renvoie.

L'utilisateur revient sur le site pornographique pour fournir le formulaire signé. Le site vérifie l'authenticité du document, sans avoir d'information supplémentaire sur l'utilisateur et sur le site tiers.

Si tout est validé, l'utilisateur peut accéder aux contenus pornographiques.

Ce système est expérimenté depuis mars. Les conclusions de cette enquête n'ont pas encore été rendues publiques. Mais cet outil présente lui aussi certaines limites.

Des systèmes contournables par VPN

Il existe une manière relativement simple de contourner les systèmes voulus par le gouvernement, avec l'utilisation d'un VPN. Cet outil numérique permet en quelque sorte de cacher sa localisation. "La France n'a pas autorité pour obliger les sites web à agir différemment dans les autres pays" donc les sites pornographiques seront toujours accessibles sans restriction à l'étranger, explique Corinne Henin, experte en cybersécurité. Or, "si vous utilisez un VPN, vous pouvez vous connecter comme si vous veniez d'un autre pays donc en théorie vous pourrez accéder à nouveau aux plateformes pornographiques sans problème", indique l'experte.

Sur ce sujet, le ministère chargé de la Transition numérique estime qu'il y a peu d'enfants "de 10, 11 ou 12 ans qui savent utiliser un VPN". "Nous n'avons pas la prétention de dire que la mesure sera à 100% incontournable mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire quand on sait qu'un enfant sur trois de 12 ans a accès à de la pornographie", souligne le ministère. Par ailleurs, "certes un VPN est assez accessible mais cela a un coût et cela comporte des dangers en termes d'espionnage", ajoute-il.

Risque de fuite de données

La nécessité de garantir la confidentialité des données personnelles est soulignée à plusieurs reprises dans le rapport sénatorial dont s'inspire le gouvernement. Mais tous les systèmes proposés présentent un risque, même le système du "double anonymat". "Imaginons une fuite de données" d'un des sites tiers utilisés dans ce système, expose Corinne Henin, les pirates "pourraient s'amuser à faire chanter toutes les personnes qui ont demandé un certificat parce qu'on sait pourquoi ils l'ont demandé..."

Homogénéisation des contenus pornographiques

Corinne Henin pointe aussi la masse de plateformes qui existent. "Les jeunes ne passent pas que par les grosses plateformes de pornographie pour s'échanger ce genre de contenus mais aussi par WhatsApp, Telegram, etc. Le gouvernement ne va pas commencer à lister toutes les chaînes Telegram...", souligne-t-elle, en pointant aussi qu'un jeune "qui souhaite accéder à ce genre de sites trouvera toujours un moyen".

Ludivine Demol, universitaire et spécialiste de la consommation pornographique chez les jeunes, fait le même constat : "Les jeunes qui voudront consommer consommeront toujours", note-t-elle. Et elle va plus loin, en estimant que restreindre l'accès au porno risque de limiter "la pornographie alternative", notamment féministe. "J'ai tendance à penser que les jeunes vont revenir à ce qu'on faisait avant Internet, c'est-à-dire échanger des cassettes sous le manteau, sauf que ce ne seront plus des cassettes mais des disques durs avec des centaines de pornographies que tout le monde se copiera mais comme ce seront des contenus diffusés de pair en pair, ça veut dire que ce sera certainement du contenu pornographique 'acceptable et accepté' de regarder. Si moi, jeune garçon de 14 ans, je commence à être excité par la domination des hommes, il est très peu probable que j'en trouve parmi mes potes, qui vont surtout diffuser un porno valorisant et valorisé pour la masculinité", souligne-t-elle.

Ludivine Demol préconise plutôt de rendre effectifs les "cours d'éducation à la vie sexuelle et affective" pour que les jeunes "puissent développer leur esprit critique face à la pornographie et tous les types de contenus et de situation". En septembre dernier, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye avait reconnu sur franceinfo que ces thématiques n’étaient pas suffisamment abordées dans les établissements. Depuis, une circulaire a été publiée et un groupe de travail créé pour accélérer la formation des enseignants. Mais des associations pointent le manque de moyens. SOS Homophobie, Sidaction et le Planning familial ont annoncé en mars attaquer l'État devant la justice administrative pour le contraindre à organiser chaque année au moins trois séances d'éducation à la sexualité à l’école, comme le prévoit la loi Aubry de 2001 .