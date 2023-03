BlocusChallenge : l'appel du député LFI Louis Boyard aux lycéens et étudiants déclenche un tollé

Communication offensive. Dans une vidéo publiée dimanche après-midi sur les réseaux sociaux, le député de La France insoumise a lancé le "#BlocusChallenge", pour inciter les élèves et étudiants à bloquer les lycées et universités contre la réforme des retraites. L’élu leur demande de poster leurs "plus belles photos" de blocages d’établissements lors de la journée de mobilisation du 7 mars. Des ministres et des députés de la majorité lui sont immédiatement tombés dessus...

Plus de cinq millions de vues en 24 heures

"On s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués (...) C'est pourquoi on lance le hashtag #BlocusChallenge : postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université", affirme le député du Val-de-Marne. Ensuite, une photo sera tirée au sort précise le benjamin de l’Assemblée nationale : "L'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous."

Des vives réactions dans la majorité

En moins de 24 heures, la vidéo a été très relayée sur Twitter et sur TikTok, et vue au moins cinq millions de fois et engendrée de vives réactions. "Ce que fait Louis Boyard avec son concours de selfie, c'est ne pas respecter nos institutions, ni se respecter en tant qu'élu", regrette le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. "C’est consternant", déplore le ministre du Travail Olivier Dussopt, sur franceinfo.

Le palais Bourbon "n'est pas un prix de concours", écrit la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sur Twitter . "La politique n'est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français !".

"Si le ridicule ne tue pas, le Parlement est de plus en plus affaibli par l'indignité des méthodes de la Mélenchonie", ajoute la députée Renaissance Charlotte Parmentier Lecocq. Laurent Croizier, député MoDem du Doubs, est dans le même ton : "Empêche tes camarades d’étudier et tu seras récompensé par Boyard à visiter le cœur de la démocratie que lui et ses amis de LFI veulent piétiner".

Olivier Faure désapprouve

Invité de Public Sénat , Olivier Faure désapprouve cette vidéo : "C'est une forme de déviation. Je n'aime pas le débat public quand il se transforme en jeu. Je considère que la lutte sociale n'est pas un jeu". Pour le RN Laurent Jacobelli, "appeler en permanence au désordre, vouloir tout transformer en ZAD, multiplier les excès et les outrances est indigne d'un parlementaire en exercice", a relevé de son côté le député RN. Dans son camp, François Ruffin soutient la démarche de son collègue Louis Boyard, "finalement, je participe au même challenge", sur Europe 1 .