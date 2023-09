Bollywood superstars. au musée du quai Branly Jacques Chirac du 26 sept 23 u 14 janv 24

France Inter aime le cinéma sous toutes ses formes et développe une politique très forte de soutien au cinéma mais aussi autour du cinéma. Être partenaire de l’exposition Bollywood superstars. Histoire d’un cinéma indien au musée du Quai Branly Jacques Chirac, découle de cet engagement.

Bollywood Superstars retrace plus d’un siècle de cinéma indien depuis ses sources mythologiques et artistiques jusqu’aux icônes du « star-system » contemporain. Une scénographie immersive fait entrer le visiteur dans les scènes de danse et les palais des films historiques, proposant un dialogue constant entre objets patrimoniaux et cinéma. Plus de 200 œuvres - peintures, figurines d’ombres, costumes, photographies - illustrent les arts populaires, les récits et les influences artistiques qui ont donné naissance à l’univers éblouissant et infini des cinémas indiens.

► L’exposition vous propose de débuter avec les arts narratifs populaires qui ont précédé le cinéma et coexisté avec lui jusqu’à nos jours : spectacles de conteurs, de théâtres d’ombres et de lanternes magiques.

TENTURE DE TEMPLE, KRISHNA RASA LILA - musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

Figure du théâtre d'ombres, Rama - musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Pauline Guyon

En 1896, les spectateurs découvrent les images animées, moins d’un an après les premières projections des frères Lumières à Paris. Rapidement et tout au long du 20e siècle, l’Inde invente son propre cinéma en puisant à la source des arts narratifs et des spectacles populaires. Le cinéma devient un nouveau dispositif permettant de faire sortir les dieux des temples et de les rapprocher des fidèles.

Dans cette section, vous aurez la possibilité de manipuler une lanterne magique conçue pour l’exposition et projetant une œuvre sur plaque de verre exécutée par Gitanjali Rao, artiste et réalisatrice de film d’animation.

Krishna victorious enhanced - Art Gitanjali Rao

► Puis de passer à deux genres indémodables que sont le film mythologique et le film historique. Dieux et princes, romances et batailles inspirent les arts indiens depuis toujours et constituent les recettes des blockbusters.

Au début du 20e siècle, l’Inde est une colonie britannique divisée par les langues, les identités régionales et les religions. Comment produire alors un film capable de s’adresser a tous et de toucher le vaste marché indien ? Pour relever ce défi et dans le contexte d’une construction nationale naissante, les premiers films vont remonter aux racines du pays, incarner des dieux et des héros historiques tout en s’inscrivant dans la longue tradition artistique indienne.

Ce sera le film historique qui offrira au cinéma indien ses plus grands succès, adaptant à l’écran les faits d’armes et la vie sentimentale des souverains de l’âge d’or de l’histoire nationale. Bijoux, sculptures, costumes et objets d’art illustrent ici la grandeur des cours mogholes et rajputes, magnifiées par les classiques du film historique.

Portrait princier 1910 1920 Rajasthan Musée du QUai Branly Jacques Chirac - Musée du quai Branly Jacques Chirac

Rajasthani ballet - musée du quai Branly - Jacques Chirac

► Avec le réalisateur Satyajit Ray, l’exposition se penche sur le cinéma social et apporte un contrepoint pour évoquer la diversité des cinémas indiens qui sont loin de se réduire à l’industrie commerciale de Bombay (Bollywood) qui est la plus connue.

Une salle de projection propose une pause dans le parcours pour évoquer un tout autre cinéma, celui de la nouvelle vague indienne à travers des extraits de l’œuvre de Satyajit Ray, à sa manière « superstar » du cinéma d’auteur et reconnu dans le monde entier.

► Vous découvrirez ensuite une installation immersive mettant à l’honneur des acteurs ayant traversé les décennies, à partir d’une sélection de scènes culte. Car en Inde, les acteurs et les actrices sont adorés comme nulle part ailleurs : ils sont les nouvelles icônes de la culture populaire.

PHOTOGRAMME DU FILM MUGHAL E AZAM RÉALISÉ PAR K. ASIF (1960) - Mughal-E Azam Kamuddin Asif 1960

La dernière partie du parcours s’ouvre avec les années 1970 et les « single screens » cinéma, qui se développent dans le sillage des premiers grands films à succès de l’industrie de Bollywood. Sholay (de Ramesh Sippy, 1975) classique éternel, hisse au sommet l’acteur culte Amitabh Bachchan dans l’un des premiers films « masala »

PHOTOGRAMME DU FILM MUGHAL-E-AZAM RÉALISÉ PAR K. ASIF (1960) - Mughal-E Azam Kamuddin Asif 1960

Mais ce sont avant tout les interprètes adulés du public qui font le succès des films en Inde. Nul autre star-system au monde ne suscite une telle ferveur. Qu’elles soient installées ou montantes, les vedettes populaires ont la capacite d’émouvoir le spectateur d’un simple mot, d’un geste ou d’un regard. Une installation rend hommage a quelques-unes des plus grandes stars à partir d’une sélection de scènes iconiques des décennies 1970 à 2010

►►► COMMISSARIAT

►Julien Rousseau est conservateur du patrimoine, responsable de l’unité patrimoniale Asie au musée du quai Branly – Jacques Chirac. Ethnologue de formation et diplômé de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, il s’intéresse plus particulièrement aux cultures d’Asie du Sud-Est. Il a notamment été le co-commissaire des expositions Enfers et Fantômes d’Asie en 2018 et Ultime Combat. Arts martiaux d’Asie en 2021, présentées au musée du quai Branly – Jacques Chirac.

►Hélène Kessous, docteure en Anthropologie sociale et ethnologie, adjointe scientifique au musée départemental des arts asiatiques à Nice. Hélène Kessous poursuit les recherches débutées dans sa thèse intitulée La blancheur de la peau en Inde. Des pratiques cosmétiques à la redéfinition des identités, en interrogeant les différentes implications de la négation des peaux les plus brunes dans l’espace médiatique et visuel indien. Afin de faire découvrir les cinématographies sud-asiatiques, en plein renouveau au début des années 2010, Hélène Kessous a co-fondé Contre-Courants, une plateforme curatoriale de promotion et diffusion des cinémas d’Asie du Sud.