Bonheur, nature, paix et justice : voici les sujets de dissertation du bac philo (et nos corrigés)

C'était l'épreuve reine du bac pendant longtemps, du temps où elle ouvrait le bal du fameux examen de fin de lycée, et où les épreuves étaient toutes groupées : le bac philo a livré dès 8h ce mercredi les sujets sur lesquels les élèves ont quatre heures pour se triturer le cerveau.

Bonheur et justice en filière générale

Dans la filière générale, le choix devait se faire entre ces trois thèmes :

Le bonheur est-il affaire de raison ?

Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?

Et un texte de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss sur la différence entre "bricoleur" et "ingénieur"

Art et nature en filière technologique

Pour les élèves en filière technologique, il s'agissait de traiter, là encore au choix, l'un de ces trois sujets :

L'art nous apprend-il quelque chose ?

Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ?

Et un texte de l'économiste libéral Adam Smith sur la négligence et la responsabilité.

Plus de 536.000 élèves passent cette épreuve de philosophie ce mercredi. C'est l'avant-dernière épreuve du bac, la dernière en version écrite avant le fameux "grand oral" mis en place par la réforme de 2018.

Voici les corrigés proposés par notre partenaire Philosophie Magazine.

Corrigé : "Le bonheur est-il affaire de raison ?"

(par Frédéric Manzini)

« Je dis que pour être heureux, il faut être susceptible d’illusion » , écrit Émilie du Châtelet dans son Discours sur le bonheur (publié à titre posthume en 1779). La formule a de quoi surprendre, en particulier de la part d’une philosophe et femme de lettres qui a longuement étudié et lu de nombreux livres. Pourtant, ne nous y trompons pas : la marquise du Châtelet est elle-même parvenue à cette conclusion au terme d’une réflexion personnelle qui l’a convaincue qu’il valait mieux se prêter au jeu des apparences, sur les scènes des théâtres comme dans la vie en général, au lieu de chercher à voir ce qui se passe dans les coulisses et au risque de briser la magie du spectacle. Donc la question se pose : le bonheur est-il affaire de raison ou peut-il se nourrir d’illusions ? Quel rôle la rationalité joue-t-elle dans la quête du bonheur : n’est-elle d’aucun secours ou permet-elle de le garantir à coup sûr ?

Le corrigé complet à retrouver sur le site de Philosophie Magazine

Corrigé : "Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?"

(par Mathias Roux)

Par définition, la guerre est un conflit entre des parties qui n’ont pas voulu ou ne sont pas parvenues à régler leur désaccord par un autre moyen. La guerre est donc un pur rapport de force. Par conséquent, son issue implique le plus souvent la soumission de l’un des belligérants à l’autre. Or, la situation qui en découle, le fait établi par ce rapport de force n’est pas juste pour la partie défaite car, comme le formule Rousseau, « force ne fait pas droit ».

À l’inverse, la paix indique une situation sociale où les parties prenantes s’accordent pour régler les conflits qui les opposent autrement que par la force. L’état de paix ne signifie donc pas qu’il n’y a aucun désaccord mais qu’il existe des procédures reconnues par tous pour arbitrer les différends qui naissent nécessairement de la vie en société. Aussi, la paix semble, de prime abord, correspondre à une situation de justice puisque les décisions prises dans ce cadre se font selon des règles acceptées, donc légitimes. En ce sens, vouloir la paix paraît bien correspondre à une volonté de justice.

Néanmoins, cette mise en relation repose sur un présupposé : l’équivalence entre légalité, légitimité et justice. Or, ce n’est pas parce qu’une loi ou une procédure est légale que la situation politique ou sociale qui en découle est légitime, donc juste. Parfois, refuser à tout prix l’option du conflit ouvert au nom de la préservation de la paix équivaut à faire perdurer une situation d’injustice, donc à la cautionner.

Le corrigé complet à retrouver sur le site de Philosophie Magazine

Corrigé : texte de Claude Lévi-Strauss ("La Pensée Sauvage")

(par Frédéric Manzini)

« Bricoleur du dimanche », « C’est du bricolage ! » , etc. Nous avons tendance à déconsidérer la pratique du bricolage et à n’y voir qu’un simple loisir, voire un passe-temps très inférieur à d’autres activités plus intellectuelles donc plus nobles. Dans son essai La Pensée sauvage , le philosophe et anthropologue Claude Lévi-Strauss remet en cause cette dévalorisation en opposant la figure du bricoleur et celle de l’ingénieur , non pour les hiérarchiser mais pour montrer que chacune a sa propre manière de penser et de travailler : une logique rationnelle et programmatique d’un côté, une forme d’intelligence plus pratique de l’autre. Le texte est organisé en deux grands mouvements : dans un premier temps (du début jusqu’à « les résidus de constructions et de destructions antérieures » ), l’auteur cherche à établir la différence des univers mentaux du bricoleur et de l’ingénieur. Dans un second moment (à partir de « L’ensemble des moyens du bricoleur » ), Lévi-Strauss traite des moyens spécifiques dont ces deux figures se servent.

Le corrigé complet à retrouver sur le site de Philosophie Magazine

Corrigé : "L'art nous apprend-il quelque chose ?"

À venir...

Corrigé : "Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ?"

(par Mathias Roux)

Les êtres humains se caractérisent par l’action de transformation de leur environnement nécessaire à la survie de l’espèce. Grâce au travail et par l’intermédiaire des techniques, ils forcent en quelque sorte la nature à leur fournir ce qu’elle ne leur offre pas d’elle-même. Au cours de l’histoire de l’humanité, l’évolution de l’organisation du travail ainsi que les progrès des techniques ont permis d’améliorer les performances du corps humain et de déléguer à des machines des tâches nécessaires à la vie quotidienne. Les êtres humains dégagent ainsi du temps pour se consacrer à autre chose et développer leurs facultés. Par conséquent, transformer la nature conduit à se libérer d’un certain nombre de contraintes et à cultiver des aptitudes qui séparent toujours plus l’être humain de la simple animalité.

Pour autant, établir une équivalence stricte entre transformation de la nature et libération de l’humanité par elle-même revient à réduire la liberté à une simple augmentation de puissance. Par conséquent, cette vision de la liberté assimile liberté et indépendance, c’est-à-dire l’affranchissement ou réduction des contraintes et des obstacles. Or les artifices humains contribuent à créer d’autres contraintes et d’autres formes de dépendance. À commencer par notre dépendance à la croissance économique, donc au travail et à la technique…

Le corrigé complet à retrouver sur le site de Philosophie Magazine

Corrigé : texte d'Adam Smith ("Théorie des sentiments moraux")

(par Ariane Nicolas)

Pour Adam Smith , il n’y a pas de différence de nature entre agir par négligence en blessant quelqu’un et sans blesser quelqu’un. L’important, dans le jugement que la loi doit avoir d’un acte, est la connaissance préalable qu’a l’individu du mal qu’il pourrait causer. L’individu négligent enfreint une règle tacite : nous avons un « dû envers nos semblables » , qui est de devoir respecter la vie d’autrui. Nous le savons, et si nous mettons potentiellement autrui en danger, c’est que nous choisissons sciemment de le faire. D’où le terme fort de « dessein » , qui indique un but, une volonté : à l’origine de l’action, il y a une volonté de nuire à autrui, que la loi ne peut ignorer.

Le corrigé complet à retrouver sur le site de Philosophie Magazine