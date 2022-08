Borne annonce la nomination d'un "ambassadeur aux droits LGBT+" et une enveloppe de 3 millions d'euros

"La bataille des mentalités n'est pas encore gagnée", a indiqué la Première ministre, Elisabeth Borne, lors d'un déplacement dans un centre LGBT+ à Orléans ce jeudi, pour célébrer les 40 ans de l'abrogation des discriminations entre relations hétérosexuelles et homosexuelles , introduites dans le Code pénal par le régime de Vichy. Elle a annoncé la nomination d'un ambassadeur aux droits LGBT+ "d'ici la fin de l'année" et la création d'un fonds de trois millions d'euros "pour créer 10 nouveaux centres LGBT+ en France", en plus des 35 déjà existants.

"L'objectif est clair, nous voulons qu'il y ait au moins deux centres dans chaque région de l'hexagone et un centre au moins dans chaque région d'Outre-Mer", a précisé la Première ministre ajoutant que "ces centres sont le point d'entrée identifiable et accessible pour les personnes qui ne savent pas vers qui se tourner". Ils ont aidé "près de 6.000 personnes" l'an dernier en France.

"Défendre la dépénalisation universelle de l'homosexualité"

L'ambassadeur aux droits LGBT+ "portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité", a-t-elle poursuivi, jugeant "inacceptable" les remises en cause des droits LGBT+ qui ont eu lieu, "y compris sur le sol européen", ces dernières années. L'ambassadeur "coordonnera également l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+", a ajouté Elisabeth Borne, convaincue que "mener le combat pour l'égalité, c'est aussi le porter au-delà de nos frontières".

"J'en prends l'engagement. Le combat du gouvernement pour les droits LGBT+ va se poursuivre, se prolonger et s'accélérer", a assuré Elisabeth Borne, qui a promis d'agir "sans relâche" et avec "toutes les bonnes volontés". "Nous aurons besoin des associations, de la société civile, des collectivités, de toutes celles et tous ceux qui refusent qu'on rejette une personne pour ce qu'elle est", a-t-elle conclut, consciente "qu'il est long, le chemin de l'égalité".

Interrogée sur la ministre Caroline Cayeux, qui avait provoqué un tollé mi-juillet , notamment pour avoir désigné les homosexuels par la formule "ces gens-là", la cheffe du gouvernement a déploré "des expressions blessantes" mais a martelé qu'il n'y avait "aucune ambiguïté sur l'engagement de tous les membres de (son) gouvernement, qui portent la même vision d'une société progressiste". Mardi 2 août, une soixantaine de personnes, dont des élus LFI et EELV ont manifesté près de l'Assemblée Nationale contre le maintien au gouvernement de la ministre chargée des collectivités territoriales, et les "prises de position LGBTphobes" de plusieurs autres membres de l'exécutif.