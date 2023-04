Borne et Darmanin s'interrogent, la gauche vent debout : qui dit quoi sur la Ligue des droits de l'Homme ?

"Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage" : l'expression pourrait bien s'appliquer à la situation actuelle, où le gouvernement tente de relativiser les critiques de la Ligue des droits de l'Homme sur sa politique de maintien de l'ordre, notamment à Sainte-Soline , en minimisant ses actions en faveur des droits humains et même en l'associant à "l'islamisme radical". L'occasion parfaite s'est présentée début avril, avec l'intervention du sénateur LR François Bonhomme, en commission des lois face à Gérald Darmanin.

"Les conditions de maintien de l'ordre ont été parfaitement respectées, en dépit des bobards et des fausses informations diffusées sur les personnes qui auraient été empêchées d'avoir les premiers secours, et en dépit, je dois le dire, observateurs des pratiques policières autoproclamés, issus de la Ligue des droits de l'Homme ou d'autres associations ou de la Défenseure des droits auto-saisie", avait-il lancé.

"Cesser de financer des associations qui n'ont rien à voir avec l'État de droit"

François Bonhomme poursuit sa diatribe : "La Ligue des droits de l'Homme est financée par fonds publics, y compris de l'État. Si vous voulez être cohérent, il faut cesser de financer des associations qui mettent en cause gravement l'État et n'ont rien à voir avec l'État de droit, quoi qu'ils en disent."

Le ministre de l'Intérieur avait alors saisi la balle au bond, et assuré de son côté que la subvention accordée par l'État à la LDH "mérite d'être regardée", et tendu même la perche aux "représentants des collectivités locales" que sont les sénateurs, et qui eux aussi "les financent".

Des propos "stupéfiants"

Réaction immédiate et indignée de l'association elle-même qui, par la voix de son président d'honneur, l'avocat Henri Leclerc, a dénoncé "un ministre englouti par ses excès". "Ces propos sont stupéfiants et incroyables de la part d’un ministre de l’Intérieur. C’est la preuve que Gérald Darmanin ne supporte pas que l’on vérifie la conformité au droit, du comportement de la police. Quand un pouvoir commet des fautes contre les libertés individuelles des individus, c’est le rôle de la Ligue des droits de l’Homme de les défendre."

Position embarrassante ?

La position de Gérald Darmanin semble d'abord embarrasser la majorité. Dimanche 9 avril, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, s'en détache et assure que son collègue de l'Intérieur a simplement "exprimé une position personnelle" (certes face à des sénateurs qui l'interrogeaient en tant que ministre). "Je n'ai pas repris ces mots, je ne renie pas mon histoire et ma culture de gauche. Ne faisons pas de mauvaise polémique. [...] La Première ministre et le ministre de l'Éducation n'ont pas exprimé la moindre intention de réduire les subventions."

Mais le mercredi 12 avril, lors des questions au gouvernement face au Sénat, la Première ministre le contredit en partie. Elle dénonce "une accusation grave et mensongère" venue de celles et ceux qui évoquent une "dérive autoritaire" après les attaques contre la Ligue des droits de l'Homme. "Personne ici ne peut contester sérieusement qu'elles [les associations de défense des droits de l'homme] ont dans notre pays la capacité de prendre position et de s'exprimer librement, pleinement, sans restriction. La Ligue des droits de l'Homme joue son rôle en observant et critiquant. [...] Il n'est donc pas question de baisser par principe la subvention de telle ou telle", assure Élisabeth Borne.

Elle poursuit toutefois en critiquant certaines positions de la LDH : "Je connais l'Histoire de cette grande association. Pendant longtemps, l'Histoire de l'émancipation républicaine et celle de la LDH se sont mêlées, l'universalisme était un terreau commun. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a incarné, [mais] je ne comprends plus certaines de ses prises de position." Elle évoque alors de manière plus vague "des ambiguïtés face à l'islamisme radical", sous les applaudissements du Sénat majoritairement à droite. "Cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline [ une notion dont la LDH juge qu'elle était trop floue, et qu'elle conteste "par principe" à chaque arrêté la mentionnant , NDLR]", ajoute-t-elle.

Une association qui s'est "totalement perdue"

Des accusations qui ne sont pas nouvelles, et qui avaient notamment été reprises mardi par le député LR Aurélien Pradié, évoquant "une LDH qui s'est totalement perdue en menant des combats derrière des associations qui ont soutenu des dérives islamistes. [...] Ils ont mené des combats qui pour moi ne sont pas à la hauteur de leurs valeurs. Je pense notamment au combat pour la défense de la burqa." Un raccourci, puisque comme le précisent nos confrères de franceinfo, la LDH n'a jamais défendu le voile intégral (sa position officielle est qu'il s'agit d'une "négation rédhibitoire de la personne") mais s'était opposée à la loi de 2010 l'interdisant, la jugeant contre-productive puisque "la liberté ne s’impose jamais par la force" mais "par l'éducation". "Réglementer les costumes et les coutumes est une pratique dictatoriale", concluait alors l'association dans sa position officielle .

À droite toujours, le sénateur LR Bruno Retailleau assure que François Bonhomme a "eu raison de pointer un certain nombre d'incohérences, une sorte d'extrême-gauchisation de la Ligue des droits de l'Homme". Lui aussi met en opposition "un passé glorieux", mais "qui est en train de se perdre dans des querelles et dans un certain nombre de problématiques d'extrême-gauche".

Du côté de la majorité présidentielle, d'autres élus comme le député Charles Sitzenstuhl s'indigne que la LDH ait "soutenu un imam islamiste plutôt que les principes républicains", en référence au cas de l'imam Hassan Iquioussen en 2022. Le communiqué de la LDH, qu'il reproduit dans un tweet, évoquait pourtant simplement "une violation des règles de droit" dans la procédure initiée à l'époque par (déjà) Gérald Darmanin, évoquant "des propos [de l'imam] que la LDH désapprouve au plus haut point et sans aucune réserve", mais qui "ne sauraient justifier son expulsion [...] alors même qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation pénale".

De son côté, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez prolonge l'attaque, en critiquant lui le fait que "la LDH commente des images détachées de leur contexte" en matière de violences policières. "On aimerait beaucoup plus de messages de soutien à nos nombreux policiers blessés et des condamnations plus fermes des actes de casseurs", estime-t-il, même si cela semble assez éloigné du ressort de l'association.

Dernier soutien en date, celui de Manuel Valls , qui en tant que ministre de l'Intérieur puis Premier ministre a lui aussi eu plusieurs accrochages avec la Ligue des droits de l'Homme, dont il regrette qu'elle l'ait "attaqué sur les lois antiterroristes, sur les Roms, sur Dieudonné, et même sur ma circulaire de régularisation de séjour au titre du travail".

"En matière de défense des droits et des libertés publiques, la LDH se situe toujours dans l’opposition au gouvernement, quel qu’il soit, dès lors qu’il tente de maintenir l’ordre et de protéger les Français contre le terrorisme. Et sur l’immigration, elle est toujours dans le registre de la démagogie absolue. Elle poursuit une dérive islamogauchiste commencée dès 1995", tranche l'ancien Premier ministre de François Hollande.

Élus de gauche mobilisés en défense de la LDH

Sous le feu des critiques, la Ligue des droits de l'Homme peut tout de même compter sur le soutien de l'opposition de gauche. Dès les premières attaques sur le financement public de la LDH, Olivier Faure (PS) a dénoncé une méthode digne "de régimes autoritaires" pour "faire plier tous les contre-pouvoirs".

Sandrine Rousseau (EELV) s'inquiète du "bruit assourdissant des pantoufles" (en référence au bruit des bottes, en plus feutré) et assuré l'association de son "soutien indéfectible".

Jean-Luc Mélenchon a lui aussi soutenu la LDH, appelant à "former autour d'elle et sous son autorité un comité de défense des libertés publiques".

Yannick Jadot (EELV) s''interroge lui sur "comment on en est arrivé là". "La LDH, oui mais", raille le député européen. "Élisabeth Borne confirme la dérive illibérale du régime d'Emmanuel Macron. Qui doit sérieusement regretter la tranquillité de son déplacement en Chine où les défenseurs des droits humains sont en prison!"

Une mobilisation qui a pris encore plus d'ampleur avec la publication le 12 avril dans L'Humanité d'une tribune de soutien, signée par plus d'un millier de personnalités (politiques, comédiens, réalisateurs, musiciens...)

D'autres associations s'alarment

De son côté, l'association s'est aussi exprimée pour tenter de calmer le jeu. Son président Patrick Baudouin s'indigne de "l'amalgame qui est fait" entre son association et la supposée défense de l'islamisme radicale. "Élisabeth Borne cède à des petites sirènes qui la font glisser vers des propos qui ne sont pas acceptables. Je suis prêt à un débat public, à échanger avec elle."

La LDH est aussi soutenue par d'autres associations de défense des droits humains, comme la FIDH (Fédération internationale pour les droits humains), le SAF (Syndicat des Avocats de France) ou Amnesty International, dont le président de la section française a signé la tribune dans l'Humanité.