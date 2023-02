Bortsch express

Préparation : 20 Min | Cuisson : 20 Min.

Ingrédients pour 6 à 8.

2 l de bouillon chaud

500 g de betterave cuite

250 g de pommes de terre Charlotte

250 G de Choux blanc

2 carottes

2 oignons

3 cuillères à soupe de concentré de tomates

30 G de beurre ou d'huile

2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc

3 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse plus une cuillerée à soupe de jus de citron

Une cuillerée à soupe de sucre

sel, poivre,

Un bouquet de persil plats

Une tranche épaisse de jambon blanc et/ou 3 saucisses de Francfort

Pelez et râpez à l'aide d'une râpe à gros trous, tous les légumes. Dans une cocotte, faites-les revenir 3 min dans le beurre ou l'huile, à feu vif, avec sucre, sel et poivre. Ajoutez le bouillon chaud. Faites cuire 20 Min à feu doux. Ajoutez enfin vinaigre, concentré de tomates et la moitié du persil ciselé. Remuez, ajustez en sel et poivre. C'est prêt !

Pour réconcilier végétariens et amateurs de charcuterie, je propose à table du jambon en dés, des saucisses de Francfort en rondelles, du persil ciselé et de la crème aigre (Crème fraîche + jus de citron).