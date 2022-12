"Bosseuse", "Peur de rien" : Marine Tondelier, la nouvelle patronne d’EELV, vue par les députés de son camp

Elle prend la succession de Julien Bayou : âgée de 36 ans, Marine Tondelier a été choisie comme nouvelle secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts par le congrès du parti, réuni à Rungis (Val-de-Marne) ce samedi. Sa motion de synthèse a été adoptée par 90,8% des voix.

Celle qui était grande favorite pour accéder à la tête du parti a d’abord été militante. Pendant huit ans, elle s’est notamment occupée des Journées d’été, le rendez-vous estival du mouvement. Marine Tondelier est encore inconnue du grand public mais est appréciée en interne.

Lorsqu’on évoque Marine Tondelier dans les couloirs de l’Assemblée, ce qui revient le plus c’est sa grande capacité de travail. "C’est quelqu’un qui bosse, et qui bosse beaucoup", selon la cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain qui est aussi son amie. "Elle travaille énormément, tout le monde se demande quand est-ce qu’elle dort", renchérit une autre proche, la députée EELV de la Drôme Marie Pochon. "Une grande bosseuse qui a aussi une grosse détermination", estime de son côté la députée EELV du Rhône Marie-Charlotte Garin. Une détermination soulignée aussi par le député écologiste Benjamin Lucas. Il n’est pas membre de son parti, il adhère à Génération.s mais il connaît bien Marine Tondelier, il a été avec elle, co porte-parole de Yannick Jadot.

"Elle fait face avec une force incroyable à l'extrême-droite"

Benjamin Lucas est également élu dans les hauts de France. Depuis 2014, Marine Tondelier est conseillère municipale à Hénin-Beaumont, la ville dirigée par Steeve Briois, un proche de Marine Le Pen. "Elle fait face avec une force incroyable à l’extrême-droite à son épicentre donc elle n’a peur de rien", explique le député, mettant en avant sa solidité face aux nombreux "coups" qu’elle a pris. Marine Tondelier raconte en effet dans un livre les méthodes de l’extrême droite municipale, les coups de pression et les intimidations en tout genre.

Pour son amie, la députée EELV Marie Pochon, ce qui a fait aussi d’elle la mieux placée pour prendre la tête du parti, c’est son engagement et sa capacité à créer du lien. "Dans la préparation du congrès, elle a su fédérer énormément de personnes autour de sa candidature, ce qu’elle a porté c’est un rassemblement très large des écologistes", indique l’élue de la Drôme.

Rassembler autour d'elle ses concurrentes

Et Marine Tondelier a tenté, là encore, de rassembler autour d’elle ses concurrentes en amont du congrès, pour former la future équipe dirigeante. Si ces négociations sont plutôt en bonne voie avec trois têtes de listes, l’équipe de Mélissa Camara, et donc les proches de Sandrine Rousseau, n’y participait plus depuis mercredi soir.

La nouvelle cheffe des Verts s’est fixé un objectif ambitieux : rassembler 1 million de sympathisants d’ici à cinq ans. Un pari difficile car elle va devoir d’abord relancer un parti touchée par l’affaire Bayou et une présidentielle désastreuse.